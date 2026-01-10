女神玩轉嘉年華｜怕醜仔Jacob為愛豁出去！李芷晴感動許下「咩都得」承諾 結局勁sweet

《女神玩轉嘉年華》另一對準CP Jacob與Stephanie感情大躍進！向來被封為「怕醜擔當」的Jacob，竟為女神Step豁出去，挑戰極限機動遊戲「Vertical Limit」，更嚇到史無前例失控大嗌！Step見狀除了心痛護航，更被其誠意打動，甜蜜許下「咩都得」的願望，究竟Jacob會提出甚麼要求？