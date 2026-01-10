女神玩轉嘉年華｜怕醜仔Jacob為愛豁出去！李芷晴感動許下「咩都得」承諾 結局勁sweet
《女神玩轉嘉年華》另一對準CP Jacob與Stephanie感情大躍進！向來被封為「怕醜擔當」的Jacob，竟為女神Step豁出去，挑戰極限機動遊戲「Vertical Limit」，更嚇到史無前例失控大嗌！Step見狀除了心痛護航，更被其誠意打動，甜蜜許下「咩都得」的願望，究竟Jacob會提出甚麼要求？
Jacob為愛挑戰極限 史無前例失控大嗌
節目中，一向怕醜內斂的Jacob為了心儀的女神Stephanie，竟鼓起畢生勇氣，決定面對內心恐懼挑戰機動遊戲「Vertical Limit」。過程中，Jacob因為實在太驚，完全拋開偶包，在鏡頭前「失控大嗌」，叫聲之大連隊友GM都忍不住取笑：「我聽過 Jacob 講嘢最大聲一次。」聽到女神被取笑，Stephanie立即man爆護航，連續兩次喝止眾人：「你哋唔好笑佢啦！」強勢保護Jacob的舉動，令現場充滿粉紅泡泡，閃瞎眾人。
李芷晴感動賜願望 Jacob紳士舉動獲激讚
玩完機動遊戲後，Jacob被嚇得面青青，但他仍要頂硬上，抱起Stephanie走石春路完成任務。由於雙手乏力，Jacob腳步浮浮，更險些失手令Stephanie變成「滾地葫蘆」，場面驚險。眼見Jacob為了自己一再「超越自我」，Stephanie大為感動，最後竟甜蜜地賜予Jacob一個願望，更許下豪言：「咩都得！」面對女神如此大膽的承諾，Jacob並無「飛擒大咬」，反而甚有禮數地選擇了「甜蜜抱抱」，盡顯其紳士風度，令二人之間的曖昧氣氛推至最高點！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期