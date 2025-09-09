女神配對計劃｜關嘉敏Matthew上演「生無可戀綜」 Matthew直男式Lock頸嚇到眼都凸

最新娛聞
東方新地

廣告

昨晚（8日）播出的戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》掀起全城熱話！關嘉敏Carman組的黃家俊Matthew就玩動感教同樣超乎當人想像的自衛術，結果一招「生無可戀Lock頸」，成功點中香港及內地網民笑穴，認證Carman「女神~經」地位，Carman更大爆原來唔止Lock頸咁簡單！

與Matthew上演「生無可戀綜」Carman爆原本唔止Lock頸咁簡單

關嘉敏（Carman）組的黃家俊（Matthew）竟將告白約會變成「自衛術教室」，更即場對Carman使出一招「生無可戀Lock頸」，超直男的行為不但嚇得女神連環反白眼，對Matthew連環負評的Carman：「佢當我學生咁，仲要係嚴師唔畀我抖嗰啲」、「真係痛架喎」、「點解會咁架，我到底發生咗啲咩事」、「一啲都唔浪漫」，更成功點燃香港及內地網民的笑穴！Carman事後仍在社交平台連續兩日「公審」Matthew，爆料指對方原本更打算即場「撻」她，她無奈寫道：「原來我參加嘅戀綜，叫『生無可戀綜』」，面對女神的控訴，Matthew竟神回覆：「因為有一套（戲）叫《撻出愛火花》。」兩人充滿火花的搞笑互動，讓網民笑言他們可以直接挑戰搞笑戀綜，被封為搞笑界天作之合。

網民高呼：憑實力單身

而對於Matthew的直男行為，網民則笑指：「箍頸嗰下我飲緊水，一望到差啲笑到噴水」、「可能想表達：打者，愛也」、「做女人嘅我真係明點解Matthew咁好條件都搞唔掂」、「真心未睇到最後一集，都唔知Carman組最後結果係點」、「比武招親原來真係有、仲要現代版」「其他組係感動到喊，你呢組係笑到喊」、「真係直男嚟㗎喎。」

女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃最後告白 林堡熙 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 