女神配對計劃｜關嘉敏Matthew上演「生無可戀綜」 Matthew直男式Lock頸嚇到眼都凸

昨晚（8日）播出的戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》掀起全城熱話！關嘉敏Carman組的黃家俊Matthew就玩動感教同樣超乎當人想像的自衛術，結果一招「生無可戀Lock頸」，成功點中香港及內地網民笑穴，認證Carman「女神~經」地位，Carman更大爆原來唔止Lock頸咁簡單！