女神配對計劃｜關嘉敏Matthew上演「生無可戀綜」 Matthew直男式Lock頸嚇到眼都凸
昨晚（8日）播出的戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》掀起全城熱話！關嘉敏Carman組的黃家俊Matthew就玩動感教同樣超乎當人想像的自衛術，結果一招「生無可戀Lock頸」，成功點中香港及內地網民笑穴，認證Carman「女神~經」地位，Carman更大爆原來唔止Lock頸咁簡單！
與Matthew上演「生無可戀綜」Carman爆原本唔止Lock頸咁簡單
關嘉敏（Carman）組的黃家俊（Matthew）竟將告白約會變成「自衛術教室」，更即場對Carman使出一招「生無可戀Lock頸」，超直男的行為不但嚇得女神連環反白眼，對Matthew連環負評的Carman：「佢當我學生咁，仲要係嚴師唔畀我抖嗰啲」、「真係痛架喎」、「點解會咁架，我到底發生咗啲咩事」、「一啲都唔浪漫」，更成功點燃香港及內地網民的笑穴！Carman事後仍在社交平台連續兩日「公審」Matthew，爆料指對方原本更打算即場「撻」她，她無奈寫道：「原來我參加嘅戀綜，叫『生無可戀綜』」，面對女神的控訴，Matthew竟神回覆：「因為有一套（戲）叫《撻出愛火花》。」兩人充滿火花的搞笑互動，讓網民笑言他們可以直接挑戰搞笑戀綜，被封為搞笑界天作之合。
網民高呼：憑實力單身
而對於Matthew的直男行為，網民則笑指：「箍頸嗰下我飲緊水，一望到差啲笑到噴水」、「可能想表達：打者，愛也」、「做女人嘅我真係明點解Matthew咁好條件都搞唔掂」、「真心未睇到最後一集，都唔知Carman組最後結果係點」、「比武招親原來真係有、仲要現代版」、「其他組係感動到喊，你呢組係笑到喊」、「真係直男嚟㗎喎。」
