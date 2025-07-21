女神配對計劃｜何泳芍當眾寸爆曾展望「得把口」 遭網民怒轟無禮貌：唔係第一次
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《女神配對計劃》昨晚進入Dating Camp對戰，焦點再度落在葉蒨文Sophie與求愛勇士曾展望GM身上。唯作為閨蜜花生團的李芷晴閨蜜何泳芍（Honey）一句「得把口」，將全場氣氛推向尷尬高峰，引起觀眾連環熱議。
女神配對計劃｜葉蒨文曾展望甜蜜對望10秒 GM怕醜到全身發紅被取笑撞色「小背心」
何泳芍一句冷箭現場凍過冰
在首個扯大纜遊戲，GM連失兩次鎖匙機會，何泳芍毫不客氣地評價GM「得把口」，暗示他只會說不會做，其他女神閨蜜亦直指該評價「很嚴厲」。節目片段播出後，網民留言區火速洗版，不少人認為Honey在公開場合奚落GM「好冇禮貌」，質疑她根本睇唔起對方。亦有人指可能純粹好友式鬥嘴，但調子拿捏失準才惹來批評。
網民猜測暗戀被拒是導火線港隊出身卻行為失當
部分觀眾更翻舊帳，指Honey早在《掌門人水上感謝祭》已公開寸GM是豬隊友，不想同他一組，更指他「淨識成日溝女」。有網民大膽猜測何泳芍可能鍾意GM但遭到拒絕，所以才會「成日玩針對」。這個推測雖然未經證實，但確實能解釋為何何泳芍會如此頻繁地在公開場合羞辱GM，彷彿有著深層的個人恩怨。
另有網民透露何泳芍「以前港隊、成日有綜藝節目做」，但批評她「好爽串」，甚至建議「其實唔想接job好心唔好去啦」。
GM靠甜言反殺熱度
雖然Honey狠批GM表現差，但他隨後在「心意配對遊戲」靠一句「你心哋好好呀」成功收服Sophie芳心，更贏得鎖匙一條。網民笑指GM「嘴甜」反而變節目贏家，再次印證「口花花有時都幾有用」。
圖片來源：IG@honeyho_mermaid、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期