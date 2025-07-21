女神配對計劃｜何泳芍當眾寸爆曾展望「得把口」 遭網民怒轟無禮貌：唔係第一次

《女神配對計劃》昨晚進入Dating Camp對戰，焦點再度落在葉蒨文Sophie與求愛勇士曾展望GM身上。唯作為閨蜜花生團的李芷晴閨蜜何泳芍（Honey）一句「得把口」，將全場氣氛推向尷尬高峰，引起觀眾連環熱議。