女神配對計劃｜「十優醫生」譚品堯尷尬語錄 網民：完全feel唔到佢份人有感情
女神配對計劃｜十優醫生譚品堯為梁敏巧砲轟林作口無遮攔 超強學霸背景公開
1.「唔想等到5、60歲先結，結婚後可能十年八載就bye bye」
譚品堯自信表示將女友置於首位，工作次之，心直口快直言：「我想結婚，唔想等到5、60歲先結，結婚後可能十年八載就bye bye。」此話似暗指63歲Andy哥年紀較大，節目鏡頭多次切向Andy，捕捉其不自在表情，場面頓顯尷尬！
2.「我自己就追求完美多啲」
譚品堯問梁敏巧追求快樂定完美，佢自己就追求完美多啲，事後他解釋因為有少少強迫症。
3.「我表達愛嘅方式係負責任」
譚品堯早前被網民起底，稱他當醫生只為「食女」，並指他有特殊癖好，要求女友或性伴侶須「靚model級」。他在節目中反駁，強調：「我表達愛嘅方式係負責任」，展現正面形象。
4.「我嘗試係做一個數字出嚟，個數字高到可以嚇退兩個對手」
在鬥揼釘及「深蹲公主抱」環節，譚品堯表現斯文，抱梁敏巧時一度腳軟，但憑毅力堅持，最終完成30下，超越律師Matt及Andy哥，成績亮眼。譚品堯自信表示：「我嘗試係做一個數字出嚟，個數字高到可以嚇退兩個對手」。雖然譚品堯完成到30下，但每一下都唔會落到好盡，似乎為爭勝「深蹲變淺蹲」，被旁觀主持的江美儀踢爆「Hea做」。
6.Henry理想型：想結婚、想有小朋友、包容自己
7.「（哄女仔）呢個唔係我強項」
梁敏巧質疑他目標為本，唔識哄女仔，譚品堯亦承認「呢個唔係我強項」，呢個位明顯扣曬印象分。
8.寸爆林作「每日口沒遮攔」
譚品堯早前在節目中為梁敏巧（Maggie）護航，稱讚她面對負評時展現高情商：「我好欣賞Maggie EQ好高，啲網民就算包括林作都係，每日口沒遮攔，我唔知道佢係咩目的……但你見到Maggie嘅回應係好樂觀積極，完全冇話唔開心，呢個我覺得好好。」
網民唔睇好十優醫生：擺明就目中無人
自從第4集播出後，唔少網民覺得「Henry份人真係好實際，完全feel唔到佢份人有感情」、「佢性格爽直啫，佢都講得冇錯！」、「人哋講嘅係事實」、「醫生擺明就目中無人由頭到尾只係想win the game」
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