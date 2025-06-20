女神配對計劃｜十優醫生譚品堯為梁敏巧砲轟林作口無遮攔 超強學霸背景公開

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TVB戀綜《女神配對計劃》昨日（19日）舉行記招，活動後5位女神都分別與各自team嘅「求愛勇者」齊齊接受訪問，最近備受爭議嘅梁敏巧（Maggie）就再次成為焦點！皆因佢嘅「求愛勇者」譚品堯（Henry）就man爆為女神護航，兼為其狠批林作口無遮攔……

女神配對計劃｜十優醫生譚品堯落力護航梁敏巧

梁敏巧日前與「求愛勇者」接受訪問時，佢所選嘅醫生譚品堯（Henry）就為女神護航發言，狠批林作口沒遮攔之餘，亦大讚梁敏巧EQ夠高。

林作早前曾力撐Babyface追求梁敏巧，不過在Maggie再次在節目中拒絕Babyface後，林作就連環在社交平台發文攻擊梁敏巧，除咗狠批女方拜金選擇有米醫生外，更嘲笑對方係「Auntieface」，引來唔少網民熱議。

女神配對計劃 十優 梁敏巧嘅「求愛勇者」譚品堯Henry（右）在記招後接受訪問時，就親自開腔為女神護航，並狠批林作口沒遮攔之餘。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
梁敏巧嘅「求愛勇者」譚品堯Henry（右）在記招後接受訪問時，就親自開腔為女神護航，並狠批林作口沒遮攔之餘。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
女神配對計劃 十優 Maggie最後分別揀了年薪過500萬嘅十優醫生、年薪過100萬嘅法律顧問，同埋身高193嘅烏茲別克歌手！（圖片來源：TVB）
Maggie最後分別揀了年薪過500萬嘅十優醫生、年薪過100萬嘅法律顧問，同埋身高193嘅烏茲別克歌手！（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 十優 Babyface在《女神配對計劃》首集尾段終於出場，令網民都好期待梁敏巧嘅回應，可惜Maggie最後都未有選擇Babyface。（圖片來源：TVB）
Babyface在《女神配對計劃》首集尾段終於出場，令網民都好期待梁敏巧嘅回應，可惜Maggie最後都未有選擇Babyface。（圖片來源：TVB）

女神配對計劃｜梁敏巧冧爆發文道謝

譚品堯唔單止主動為Maggie護航，更表示好欣賞Maggie嘅努力同才華，認為佢係一個好有內涵嘅女仔。佢仲話自己唔介意外界嘅眼光，只希望可以用真心打動對方，高調向女神示愛！
對於譚品堯嘅高調護航，梁敏巧日前就在社交平台冧爆發文向Henry道謝，更大讚對方：「Man，安全感，大無畏，無論如何，都會為自己值得維護的人護航，霸道的保護，明唔明有幾正？感謝你。」

女神配對計劃 十優 梁敏巧隨後更在限時動態中冧爆發文感謝譚品堯為期護航。（圖片來源：ig@maggiemanhau）
梁敏巧隨後更在限時動態中冧爆發文感謝譚品堯為期護航。（圖片來源：ig@maggiemanhau）
女神配對計劃 十優 梁敏巧曾透露自己鍾情霸道總裁，唔知譚品堯嘅霸氣護航會唔會得到女神歡心呢？（圖片來源：ig@maggiemanhau）
梁敏巧曾透露自己鍾情霸道總裁，唔知譚品堯嘅霸氣護航會唔會得到女神歡心呢？（圖片來源：ig@maggiemanhau）

女神配對計劃｜譚品堯超強學霸背景公開

譚品堯（Henry）在節目中亮相時報稱係一名醫生，年薪超過500萬，並附有「十優」嘅關鍵字。

翻查資料，譚品堯畢業於聖若瑟書院，更係2009年13位狀元之一，與2015年港姐冠軍麥明詩係同屆狀元！而取得十優成績嘅譚品堯當年接受訪問時曾直言自己唔夠圓滑，因此就未有選擇商科同法律，而係選讀醫科。

女神配對計劃 十優 譚品堯畢業於聖若瑟書院，更係2009年13位狀元之一。（圖片來源：網頁截圖）
譚品堯畢業於聖若瑟書院，更係2009年13位狀元之一。（圖片來源：網頁截圖）
女神配對計劃 十優 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、youtube@TVB 娛樂新聞台、ig@maggiemanhau、網頁截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

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