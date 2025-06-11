女神配對計劃｜李芷晴拒絕周嘉全被轟太絕情 同班同學揭女神真面目原來係咁！

在剛播出的TVB真人騷《女神配對計劃》中，李芷晴（Step）堅拒同為藝人的周嘉全真心告白，成為網絡熱話。周嘉全在節目中公開過去曾以人像素描畫向李芷晴表達心意，更在鏡頭前剖白：「希望以後唔止係畫畫，想將時間同心機所有嘢都送畀佢。」這番話感動在場嘉賓，連葉蒨文（Sophie）和關嘉敏（Carman）都眼泛淚光，但李芷晴全程顯得迷茫，坦言從未察覺周嘉全對自己有意思，最終未有選擇對方，令不少觀眾感到錯愕。