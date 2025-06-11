女神配對計劃｜李芷晴拒絕周嘉全被轟太絕情 同班同學揭女神真面目原來係咁！
女神配對計劃｜李芷晴疑被好姊妹爆遭男同事「食完hurt過」 仲有1位《愛回家》男藝人都關事？
李芷晴拒絕周嘉全被鬧爆太絕情？
在節目中，周嘉全展示了當年送給李芷晴的素描畫，並坦言自己一直欣賞對方，卻因為膽怯未曾表白。當他鼓起勇氣剖白時，李芷晴卻表示完全沒想過對方對她有意思，現場氣氛一度尷尬。最終，李芷晴未有按燈選擇周嘉全，事後更哽咽表示：「可能畀多幾秒我我就會撳咗，依家都少少後悔。」這一幕令不少網民討論她是否太絕情。
節目播出後，網民分成兩派，有人批評李芷晴太絕情，認為她應該給周嘉全一個機會，甚至有聲音猜測她嫌棄對方不夠紅或沒錢。不過，亦有不少網民力撐李芷晴，認為愛情不能勉強，不喜歡就不應勉強自己，否則反而更殘忍。更有網友分析，李芷晴性格單純，沒太多心機，選擇跟隨自己真心感覺。
同學爆料女神真實人品
除了網民熱議，曾與李芷晴一同上演技課的同學亦在社交平台分享親身觀察，指李芷晴在課堂上十分有禮，對每位同學都很客氣，甚至會主動幫手搬枱凳，完全沒有明星架子。該同學表示：「幾個月前我上個演技course，其中一個同學就係李芷晴，不過我同佢冇乜兩句完全唔熟亦無聯絡。但據我觀察佢作為電視台力捧姐仔，對我都非常客氣有禮，上課如果需要搬動枱凳佢都會幫手一齊做，而唔係坐等人服待嘅港女。」
李芷晴背景及人氣急升
現年32歲的李芷晴，2018年參加香港小姐打入12強，後來加入TVB成為藝人。她曾主持六合彩節目，被封為「六合彩女神」，亦多次參演《愛‧回家之開心速遞》，逐漸累積人氣。2021年更於TVB台慶奪得38萬元大獎，人氣急升，吸納大批粉絲。翌年參加《香港小姐再競選》奪得亞軍及「最佳進步獎」，成為近年TVB力捧的新星。
台慶奪38萬獎金不及34C上圍引關注
李芷晴自2019年已開始現身劇集《愛回家》，先後飾演大學新生Fanny、Terry的相親對象，直到現在固定飾演接龍員工Elanie。2021年台慶，李芷晴奪得38萬大獎（理財存款及黃金十両），被麥美恩肉緊攬實祝賀，成為一時熱話。去年李芷晴在《香港小姐再競選決賽》奪得亞軍，更開始獲得不少工作機會。