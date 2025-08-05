《女神配對計劃》提早結束拍攝大結局？ 真相曝光：9月變陣一星期播足五集
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近日熱播的TVB戀愛綜藝《女神配對計劃》爆出「提早大結局」消息，引起觀眾熱烈關注。阿Bob和葉蒨文Sophie先後在社交平台發布終極拍攝內容，而Sophie更透露拍畢後需入院。究竟這次的「大結局」背後，隱藏甚麼劇情轉變？
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Bob分享節目劇本「最後告白」一幕
阿Bob在分享節目拍攝劇本時標明「最後告白」一幕，讓不少人誤以為全程結束。事實上，現時僅周日播放版本將於8月24日第13集後暫作休息，並未真正迎來全劇完結。節目會在9月8日以《女神配對計劃 終極抉擇》新名稱復播，當周更將一連五晚於《真相猜.情.尋》時段（周一至五晚上10點半時段）播出。
葉蒨文拍完最後一集即入院
葉蒨文（Sophie）亦在社交平台上透露，拍完最後一集便即刻因身體狀況需要入醫院見醫生，連續兩日只靠意志力堅持，只有三小時睡眠的她，形容拍攝「真係好難忘」。她坦言過程極為辛苦，但感受到收穫與感動，「一切都值得！」。
翻新安排掀觀眾熱議「終極抉擇」留下懸疑
這項全新播放模式破格以一星期連播五集，與過往每周一集的節奏形成強烈對比。觀眾一方面興奮，另一方面擔心追劇節奏加快會加重緊張感。有人留言大讚終於不用苦等一星期，但亦有粉絲期望節目能維持「每周討論」的期待。
儘管「女神配對計劃 終極抉擇」以新時段回歸，但是否等於學校拍攝的「大結局」、早前公布開展「踢館賽」是否繼續進行，目前則未有下文。
阿Bob親自回應紛擾
面對外界對調整節奏的關注與疑惑，阿Bob早在社交平台長文親自解釋，稱節目原本為保留討論話題及追看性，每周只播一集乃各方協調結果，如今會盡力平衡觀眾心聲和製作團隊的協調難題。最後他更呼籲大家理解拍攝、剪輯的實際壓力。
圖片來源：IG@sophieysm、IG@bob_lamshingbun、IG@yukyukyukee、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期