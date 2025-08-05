《女神配對計劃》提早結束拍攝大結局？ 真相曝光：9月變陣一星期播足五集

近日熱播的TVB戀愛綜藝《女神配對計劃》爆出「提早大結局」消息，引起觀眾熱烈關注。阿Bob和葉蒨文Sophie先後在社交平台發布終極拍攝內容，而Sophie更透露拍畢後需入院。究竟這次的「大結局」背後，隱藏甚麼劇情轉變？