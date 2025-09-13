女神配對計劃大結局｜關嘉敏為1事耿耿於懷 向細John爆喊：我最唔開心係⋯⋯
關嘉敏Carman與細John（姜卓文）的「最後約會」，將在本周日晚播出的大結局中登場！
關嘉敏與細John浪漫約會 情節充滿洋蔥！
據知，為了迎合細John，Carman刻意安排了餐廳約會，除了齊齊食對二人來說充滿回憶的牛肉他他（這個位的緣份點是，細John暗地為Carman準備的驚喜也是牛肉他他），並為細John炮製了他曾經在網上示範過的創意甜品—杜拜朱古力芒果糯米飯雪糕，並笑言此舉是想補償細John在「三角枱飯局」失去的甜品時間！面對Carman的細心及誠意，細John高呼「That’s crazy Man！」
一心想與細John好好探討二人關係的Carman，還未真正開口已經想飆淚，Carman坦言「呢個傾偈唔想喊」：「每一次想同佢講我哋嘅嘢嘅時候，我就忍唔住咯。」之後Carman幾經掙扎、才成功收拾情緒訴心聲：「其實我尋日同你傾完偈，我都唔開心咗成晚…我係好痛。（笑）」Carman極力以笑臉忍住淚水的堅強，亦確實觸動了細John，他說：「見到佢喊我都好傷心，我唔夠成熟有啲位，我有啲位處理得唔夠好，先會搞到佢咁」，並主動向Carman Say Sorry，但Carman卻著他不要講Sorry：「我覺得冇對與錯，我最唔開心係我明你…最慘係我明你。」想知Carman為何得出這個慘情的結局，密切留意明晚播出的大結局。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期