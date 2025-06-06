女神配對計劃｜姜大衛30歲仔登場曬Rap功力 型爆上陣竟向目標女神李芷晴派檸檬
拖手仔摸胸肌場面勁精彩
之前在海選時搶盡人氣的姜大衞仔仔細John，眾望所歸在第一集強勢登場，拋出自信霸氣bite：「我相信無論邊個揀我都好，我哋都會玩得好開心」之餘，還即場以流利普通話及英語爆Rap，令現場女神嘩聲四起！而一早擺明車馬力追李芷晴的細John，亦成功冧掂Step，Step更放下矜持連環大拋「少女bite」：「我心跳得好快」、「我係比較慢熱嘅人，可能你要lead住我喇」；雖然李芷晴無限心心眼，但細John臨門一腳轉移目標改追另一位女神，並大嘆追Step「好大壓力」兼向女神大派檸檬！
女神配對計劃｜姜大衛30歲仔上陣追女神 《造星2》出身自嘲屋企唔係包袱
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃》日前於3月進行面試，當日仲有唔少話題人物現身面試。當中引起網民關注嘅，就唔少得姜大衛嘅30歲仔仔姜卓文（細John），佢除咗大爆心水女神之外，仲罕談屋企人係唔係自己包袱嘅話題……
女神配對計劃｜姜卓文自爆心儀呢位女神
現年30歲嘅姜卓文自稱是Broadcaster、廚師、Rapper、演員及Artiste，身高178cm嘅佢更被評判之一嘅麥玲玲師傅大讚「好優秀」！雖然姜卓文一開頭就未有明言為邊位而來，又大賣關子唔肯講爸爸姜大衛嘅心水「新抱」人選，僅表示：「因為我好耐冇拍節目，經過呢幾年嘅訓練呢，我都想試吓睇吓我儲到幾多料返嚟。」
不過姜卓文隨後就透露自己嘅擇偶要求：「我鍾意外向、識講英文、好知道自己想點、有才華、聰明嘅女仔」，並在一眾評判追問下自爆心儀對象係被視為大熱嘅《愛回家》女神李芷晴！
女神配對計劃｜姜卓文自嘲屋企唔係包袱
除咗自爆心儀對象外，當被問道爸爸姜大衛知唔知自己嚟參加時，姜卓文就表示：「佢知嘅，好開心爸爸媽媽都好支持」，更透露爸爸姜大衛嘅反應：「佢就讚試吓囉，玩吓囉，好玩㗎應該」。
姜卓文隨後亦被問及覺得屋企係自己嘅包袱定優點時，姜卓文就表示：「why not both」，並直言「其實呢個係一個壓力嚟」，但現時為人更成熟後就覺得「呢個係我嘅天賦」。不過姜卓文就表示唔怕女仔為發展同自己一齊，仲以16字自嘲：「好老實咁講，我都未幫到，咁點樣幫佢呢。」