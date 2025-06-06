女神配對計劃｜姜大衛30歲仔登場曬Rap功力 型爆上陣竟向目標女神李芷晴派檸檬

TVB戀綜《女神配對計劃》自海選以來引起唔少觀眾熱議，當中最搶fo嘅，一定唔少得現年30歲嘅姜大衞仔仔姜卓文（細John）！細John在海選時已經揚言係為女神李芷晴而來，今次初登場嘅細John更會使出拿手嘅rap冧掂女神們，就連佢心儀嘅李芷晴都睇到十分心動！