女神配對計劃｜姜大衛30歲仔上陣追女神 《造星2》出身自嘲屋企唔係包伏

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TVB戀愛綜藝《女神配對計劃》日前（22日）正式進行面試，當日仲有唔少話題人物現身面試。當中引起網民關注嘅，就唔少得姜大衛嘅30歲仔仔姜卓文（細John），佢除咗大爆心水女神之外，仲罕談屋企人係唔係自己包伏嘅話題……

女神配對計劃｜姜卓文自爆心儀呢位女神

現年30歲嘅姜卓文自稱是Broadcaster、廚師、Rapper、演員及Artiste，身高178cm嘅佢更被評判之一嘅麥玲玲師傅大讚「好優秀」！雖然姜卓文一開頭就未有明言為邊位而來，僅表示：「因為我好耐冇拍節目，經過呢幾年嘅訓練呢，我都想試吓睇吓我儲到幾多料返嚟。」

女神配對計劃 姜大衛 姜卓文日前現身《女神配對計劃》嘅面試現場。（圖片來源：TVB）
姜卓文日前現身《女神配對計劃》嘅面試現場。（圖片來源：TVB）

不過姜卓文隨後就透露自己嘅擇偶要求：「我鍾意外向、識講英文、好知道自己想點、有才華、聰明嘅女仔」，並在一眾評判追問下自爆心儀對象係被視為大熱嘅《愛回家》女神李芷晴！

女神配對計劃 姜大衛 姜卓文在一眾評判嘅追問下透露自己嘅心儀對象係《愛回家》女神李芷晴。（圖片來源：TVB）
姜卓文在一眾評判嘅追問下透露自己嘅心儀對象係《愛回家》女神李芷晴。（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 姜大衛 姜卓文表示自己希望另一半「外向、識講英文，知道自己想點，以及有才華同聰明」。（圖片來源：TVB）
姜卓文表示自己希望另一半「外向、識講英文，知道自己想點，以及有才華同聰明」。（圖片來源：TVB）

女神配對計劃｜姜卓文自嘲屋企唔係包伏

除咗自爆心儀對象外，當被問道爸爸姜大衛知唔知自己嚟參加時，姜卓文就表示：「佢知嘅，好開心爸爸媽媽都好支持」，更透露爸爸姜大衛嘅反應：「佢就讚試吓囉，玩吓囉，好玩㗎應該」。

女神配對計劃 姜大衛 姜卓文透露爸爸姜大衛知道自己參加節目後十分支持。（圖片來源：TVB）
姜卓文透露爸爸姜大衛知道自己參加節目後十分支持。（圖片來源：TVB）

姜卓文隨後亦被問及覺得屋企係自己嘅包伏定優點時，姜卓文就表示：「why not both」，並直言「其實呢個係一個壓力嚟」，但現時為人更成熟後就覺得「呢個係我嘅天賦」。不過姜卓文就表示唔怕女仔為發展同自己一齊，仲自嘲：「好老實咁講，我都未幫到，咁點樣幫佢呢。」

女神配對計劃 姜大衛 姜卓文直言屋企曾經係自己嘅包伏，不過現時更成熟後就覺得屋企係「自己嘅天賦」，又表示唔怕女仔為發展同自己都齊，仲自嘲：「我都未幫到，咁點樣幫佢呢。」（圖片來源：ig@johnjrchiang）
姜卓文直言屋企曾經係自己嘅包伏，不過現時更成熟後就覺得屋企係「自己嘅天賦」，又表示唔怕女仔為發展同自己都齊，仲自嘲：「我都未幫到，咁點樣幫佢呢。」（圖片來源：ig@johnjrchiang）
女神配對計劃 姜大衛 姜卓文曾經參加《全民造星2》，不過最後就於48強止步。（圖片來源：ig@johnnrchiang）
姜卓文曾經參加《全民造星2》，不過最後就於48強止步。（圖片來源：ig@johnnrchiang）
女神配對計劃 姜大衛 姜卓文去年亦有出演電影《臨時劫案》。（圖片來源：ig@johnjrchiang）
姜卓文去年亦有出演電影《臨時劫案》。（圖片來源：ig@johnjrchiang）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@johnjrchiang資料或影片來源：原文刊於新假期

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