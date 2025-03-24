女神配對計劃｜姜大衛30歲仔上陣追女神 《造星2》出身自嘲屋企唔係包伏

TVB戀愛綜藝《女神配對計劃》日前（22日）正式進行面試，當日仲有唔少話題人物現身面試。當中引起網民關注嘅，就唔少得姜大衛嘅30歲仔仔姜卓文（細John），佢除咗大爆心水女神之外，仲罕談屋企人係唔係自己包伏嘅話題……