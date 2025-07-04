女神配對計劃｜李芷晴獲神秘稱號「楊枝甘露妹妹」 怕醜仔Jacob靠1招氹掂女神
32歲李芷晴獲讚由細靚到大 中大藝術系畢業 當年玫瑰崗學生照罕有曝光
李芷晴對Jacob特別稱號感到心動
在情侶匿稱環節中，雖然其他參賽者劉偉強（Isaac）及陳昇（Jaden）已給出極具浪漫色彩的答案，但Jacob的「楊枝甘露妹妹」卻成功脫穎而出。Jacob解釋這個匿稱的靈感來源：「我睇咗佢有一集《愛‧回家》，係佢喺吳多國嗰度做人哋Assistant，個角色叫楊枝甘露，嗰個角色令我覺得好冧，可愛得嚟又好純情。」
《愛‧回家》楊枝甘露角色成靈感來源
根據《愛‧回家之開心速遞》角色資料，李芷晴確實在第2515集中分飾楊枝甘露一角，在今年3月播出，即《女神配對計劃》節目錄影期間播放的一集。該集中，打工仔Andy（崔錦棠）同 Ivan（鄧永健）被老闆大小姐（林淑敏）戳爆咗個魂精，唔想再受上司氣決定裸辭，經楊明介紹移民去「吳多國」！佢哋遇到同 Elaine（李芷晴）、Laptop（孟希璘）一模一樣的秘書，工作輕鬆生活愉快，覺得吳多國簡直係天堂。
「楊枝甘露妹妹」成Jacob神助攻
楊枝甘露是吳多國居民劉德華的秘書，雖然作為客串角色戲份不多，但Jacob竟然能夠記住並將其作為匿稱靈感，足見其用心程度。對於Jacob為了自己狂煲《愛‧回家》，Step坦言很窩心：「可能其他人係未必知（我有個咁嘅角色），嗰吓我會覺得係『得我一個知道你講緊咩』，我就有啲心動，我會覺得：『嘩！點解你會記得嘅？』…佢真係有留意李芷晴嘅嘢，我有嗰種被放咗喺心上嘅感覺。」被Jacob的真摯、傻氣及靦腆深深吸引的芷晴，飯局期間還一再為Jacob打氣，互動相當甜蜜。
Jacob消極表現引爆笑
在三位求愛者中，「怕醜仔」Jacob的表現最為搶眼，他不僅全程製造大量Dead Air，還多次拒絕與女神對視。Jacob一度嘗試抖大氣發言，可惜最終卻極速洩氣繼續頭耷耷，未知是否含蓄表現夠清純，Step對Jacob似乎頗為受落，雖然明知「我哋都係繼續Dead Air」，但仍是忍不住連環大讚Jacob「好搞笑」。當Jacob發現自己對著Step語塞時，他不僅問對手「有冇嘢問」，還出人意表地撩對手Jaden傾偈，令Step大開眼界並豪邁大笑。至於被Jacob看中的Jaden，則勸告Jacob要珍惜機會：「你咁好機會，快啲問（Step）問題啦！」
阿Bob對Jacob的消極表現感到既肉緊又激氣，他連珠爆發谷氣：「你話死唔死吖，有冇嘢問喎」、「問你呀，你問咩人哋啫」，並在第一回合結束後嚴師上身訓話Jacob：「Jacob，你嘅時間嚟㗎嘛，你問佢哋有咩想問？你冇嘢呀嘛？等陣佢哋有機會㗎啦！」當見到Jacob再反高潮地轉撩對手傾偈時，阿Bob直頭激動到掟耳機兼一支箭標去約會現場救駕。
Jacob用真心打動女神
Jacob雖然在約會過程中表現笨拙，經常出現Dead Air情況，但他為了了解李芷晴而狂煲《愛‧回家》的舉動，反而成為他最大的優勢。這個「楊枝甘露妹妹」花名不但展現了他的用心，更證明了真心比追求技巧更能打動女神的心。