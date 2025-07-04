女神配對計劃｜李芷晴獲神秘稱號「楊枝甘露妹妹」 怕醜仔Jacob靠1招氹掂女神

TVB熱播的戀愛真人騷《女神配對計劃》將於後日（6日）晚九點播出第五集。本集特別之處在於女神李芷晴（Step）及羅毓儀（Yuki）將與組員進行三角枱約會。李芷晴在上周以一身吊帶白色低胸晚裝裙成為全場焦點後，本集將繼續展現她的女友力靚樣，預計將再次引發熱烈討論。其中年薪超過80萬的金融分析師林焌堯（Jacob）為李芷晴改的「楊枝甘露妹妹」花名成功打動女神芳心，但原來這個看似奇怪的稱呼背後大有來頭。