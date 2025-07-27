《女神配對計劃》播放時間突改變！阿Bob撰千字文回應負評 公布救亡新動向
《女神配對計劃》一個鐘頭太短？阿Bob：緊湊至上！
不少網民留言表示，節目每集只有一小時，實在看不過癮，紛紛喊話希望延長播放時間。對此，阿Bob在文中坦言：「除咗每年嗰啲大show同特備節目，絕大部分綜藝節目最多都係一個鐘頭。」他解釋，若將節目拉長至兩小時，節奏可能變得拖沓，觀眾反而會覺得「太長氣，好悶」。阿Bob強調，一小時的篇幅經過精心設計，確保內容緊湊，讓觀眾保持追看熱情，現階段已是最佳安排。
《女神配對計劃》一星期一集太慢？阿Bob解釋背後有難處
另一個網民熱議的話題，是節目一星期僅播一集的頻率，讓不少粉絲直呼「吊癮」。阿Bob回應道：「因為呢個係一個戀愛綜藝節目，同好多比賽類或者選秀型節目差唔多，都係一星期一次，等大家討論吓，維持個追看性。」他透露，電視台的節目表早已排定，調整播出頻率涉及拍攝、剪接等多方面的挑戰，短時間內難以改變，但製作組已聽到觀眾的聲音，會積極研究可行方案。
踢館環節惹爭議？原來因為本身配對「出咗事」？！
對於節目突然加入「踢館」環節，部分網民質疑是「無啦啦搞亂局」。阿Bob澄清：「其實呢個真係唔係無啦啦嘅，喺節目開拍嘅時候，監製同編審都已經講過有呢個後備方案。」他透露，最近兩日一夜的營地拍攝中，發生了不少意想不到的「火花」，為確保某些參賽者的配對能順利進行，製作組參考其他地區的戀愛綜藝，引入踢館元素，讓女神有更多選擇，同時提升節目的娛樂性和可觀性。「跟住嗰三四集大家繼續睇就會明！」阿Bob賣了個關子，吊足觀眾胃口。
素人參賽VS藝員做馬？
阿Bob在文中特別提到，節目製作過程充滿挑戰，尤其是集齊五位女神和眾多素人男參賽者的拍攝日程，堪稱「度期惡夢」。「我哋嗰啲男參加者真係素人，佢哋都要返工，」他說，與某些國外戀綜大量起用專業模特不同，《女神配對計劃》的參賽者多為真實素人，製作組希望呈現「最赤裸最真實嘅真人show」。對於踢館環節，他強調並非刻意「搞亂局」，而是想傳遞「真愛係唔會受到其他人嘅引誘同挑戰」的訊息。
新動向預告：阿Bob預言更多驚喜待揭曉
阿Bob最後感謝觀眾的支持，並承諾製作組會繼續用心打造高質量的戀愛綜藝。「我哋真係好希望呈現一個有水準嘅節目，」他說。隨著踢館環節的展開，未來幾集將有更多意想不到的劇情發展，勢必掀起新一輪熱議。
女神配對計劃｜李芷晴獨守空帷驚變賣剩蔗！自爆情路坎坷惹觀眾心疼
女神配對計劃｜羅毓儀親揭多次拒絕與T.MAX背後有苦衷
《女神配對計劃》羅毓儀林俊其甜蜜爆表 眉來眼去互動震撼全場
女神配對計劃｜收視撼低《中年3》！猛料監製起底 憑拍戀愛真人騷起家 原來同曾志偉有呢層關係
女神配對計劃｜曾展望面試彩蛋震撼曝光！用一招獲女神葉蒨文感動回應