《女神配對計劃》播放時間突改變！阿Bob撰千字文回應負評 公布救亡新動向

《女神配對計劃》播到第8集，難得在Threads引起不少觀眾討論，但聲勢似乎稍有回落。最新一集更從原來的晚上9點黃金時段，延後改到9點半播出，節目要讓路半小時全新給歌唱比賽節目《聲秀》。面對網民的熱議和部分負面評價，節目主持人阿Bob親自撰寫千字長文，耐心解答網民的常見疑問，並為節目未來的方向「劇透」一二，力圖穩住粉絲的心！