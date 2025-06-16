女神配對計劃｜討論熱度冠全城！猛料監製起底 憑拍戀愛真人騷起家 原來同曾志偉有呢層關係

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TVB戀綜《女神配對計劃》掀起全城熱議，節目監製原來都好猛料，有傳係由曾志偉親自邀請助陣，早年已憑在內地製作人氣戀綜一戰成名！

《女神配對計劃》監製莫文浩 傳由曾志偉親自邀請助陣

《女神配對計劃》的監製莫文浩係香港出身的80後，亦係內地後期製作公司「爆谷傳媒」的CEO，2021年，曾志偉回巢TVB擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）時，曾傳出他為了改善TVB的節目質素，親自邀請莫文浩出手助陣，當時播出的港姐真人騷節目，就被指同內地節目好相近。

女神配對計劃 莫文浩係《女神配對計劃》的節目監製。（圖片來源：TVB）
莫文浩係《女神配對計劃》的節目監製。（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 有份為女神們在海選中挑選參加配對的男士。（圖片來源：TVB）
有份為女神們在海選中挑選參加配對的男士。（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 莫文浩曾在曾志偉旗下公司工作，之後更自己升呢做老闆。（圖片來源：微博@莫文浩）
莫文浩曾在曾志偉旗下公司工作，之後更自己升呢做老闆。（圖片來源：微博@莫文浩）

在戀綜加入偶像劇拍攝手法甜到漏

近年莫文浩開始為內地綜藝節目做影視製作，參與作品有《我們相愛吧》系列、《念念青春》、《這就是潮流》、TVB版《聲生不息》、《奔跑吧》第1至4季、《鋒味》第5季等。其中和《女神配對計劃》同樣是戀綜的《我們相愛吧》系列，就是其公司的成名作，節目加入了偶像劇的拍攝手法，令不少觀眾都大讚甜到漏。

莫文浩製作過嘅內地戀綜還有《美女與極品（2016）》、《炙愛之戰（2023）》、《愛的時差（2018）》、《平行時空遇見你（2020）》。

女神配對計劃 余文樂曾因與周冬雨演出內地真人騷節目《我們相愛吧》而傳出緋聞。（圖片來源：微博@余文樂）
余文樂曾因與周冬雨演出內地真人騷節目《我們相愛吧》而傳出緋聞。（圖片來源：微博@余文樂）
女神配對計劃 《我們相愛吧》的CP令觀眾睇得勁投入。（圖片來源：《我們相愛吧》）
《我們相愛吧》的CP令觀眾睇得勁投入。（圖片來源：《我們相愛吧》）

由會考1分變影視製作公司老闆

莫文浩當年會考只得1分，2009年城大創意媒體學士課程畢業後，他放棄月入10,000元的廣告公司職位，正式投身電影圈，加入曾志偉旗下公司中由麥曦茵帶領的工作小組，為不同電影做前期準備，期間曾參與《刺陵》、《72家租客》、《志明與春嬌》、《中國合伙人》等電影的拍攝工作。

女神配對計劃 早前莫文浩（左一）曾獲邀與王祖藍、曾比特及影視配樂師朱芸編一同上台演講，分享香港青年於內地發展的情況。（圖片來源：FB@香港演藝界內地發展協進會）
早前莫文浩（左一）曾獲邀與王祖藍、曾比特及影視配樂師朱芸編一同上台演講，分享香港青年於內地發展的情況。（圖片來源：FB@香港演藝界內地發展協進會）

師承資深剪接師李棟全

從燈光、場務、編導到現場剪接等工作莫文浩都做過，又曾做彭浩翔御用資深剪接師李棟全的助手，令他獲益良多。2011年，他已埋曾志偉堆，負責電影《我愛HK開心萬歲》的剪接工作。2015年，莫文浩更自立門戶，正式成立影視製作公司「爆谷傳媒」。

女神配對計劃 莫文浩指他初入行時一有機就去內地片場開工，有一次更在片場狼狽地高舉反光板時，偶遇老闆曾志偉，令對方都好驚訝。（圖片來源：微博@莫文浩）
莫文浩指他初入行時一有機就去內地片場開工，有一次更在片場狼狽地高舉反光板時，偶遇老闆曾志偉，令對方都好驚訝。（圖片來源：微博@莫文浩）

大讚內地影視圈機會多過香港

莫文浩曾接受傳媒訪問，大讚內地影視圈機會確實比香港更多，他指內地很多製片級及導演級都是年輕人，情況就似當年港產片的黃金年代。他又透露其公司員工有香港人，也有不少國內年輕人，平時話題都一樣是睇西片、韓劇、日本動漫，比較iPhone 7及其他智能手機等。

女神配對計劃 莫文浩早同TVB高層相熟。（圖片來源：微博@爆谷傳媒）
莫文浩早同TVB高層相熟。（圖片來源：微博@爆谷傳媒）

除了今次的《女神配對計劃》，莫文浩近年還為TVB監製過 《有個閨密叫祖藍》、《福祿壽訓練學院》、《學神爸媽Get Set Go!》等節目。

女神配對計劃 除了今次的《女神配對計劃》，莫文浩近年還為TVB監製過 《有個閨密叫祖藍》。（圖片來源：微博@爆谷傳媒）
除了今次的《女神配對計劃》，莫文浩近年還為TVB監製過 《有個閨密叫祖藍》。（圖片來源：微博@爆谷傳媒）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、微博@莫文浩、微博@爆谷傳媒、FB@香港演藝界內地發展協進會、微博@余文樂、《我們相愛吧》資料或影片來源：原文刊於新假期

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