女神配對計劃｜討論熱度冠全城！猛料監製起底 憑拍戀愛真人騷起家 原來同曾志偉有呢層關係
《女神配對計劃》監製莫文浩 傳由曾志偉親自邀請助陣
《女神配對計劃》的監製莫文浩係香港出身的80後，亦係內地後期製作公司「爆谷傳媒」的CEO，2021年，曾志偉回巢TVB擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）時，曾傳出他為了改善TVB的節目質素，親自邀請莫文浩出手助陣，當時播出的港姐真人騷節目，就被指同內地節目好相近。
在戀綜加入偶像劇拍攝手法甜到漏
近年莫文浩開始為內地綜藝節目做影視製作，參與作品有《我們相愛吧》系列、《念念青春》、《這就是潮流》、TVB版《聲生不息》、《奔跑吧》第1至4季、《鋒味》第5季等。其中和《女神配對計劃》同樣是戀綜的《我們相愛吧》系列，就是其公司的成名作，節目加入了偶像劇的拍攝手法，令不少觀眾都大讚甜到漏。
莫文浩製作過嘅內地戀綜還有《美女與極品（2016）》、《炙愛之戰（2023）》、《愛的時差（2018）》、《平行時空遇見你（2020）》。
由會考1分變影視製作公司老闆
莫文浩當年會考只得1分，2009年城大創意媒體學士課程畢業後，他放棄月入10,000元的廣告公司職位，正式投身電影圈，加入曾志偉旗下公司中由麥曦茵帶領的工作小組，為不同電影做前期準備，期間曾參與《刺陵》、《72家租客》、《志明與春嬌》、《中國合伙人》等電影的拍攝工作。
師承資深剪接師李棟全
從燈光、場務、編導到現場剪接等工作莫文浩都做過，又曾做彭浩翔御用資深剪接師李棟全的助手，令他獲益良多。2011年，他已埋曾志偉堆，負責電影《我愛HK開心萬歲》的剪接工作。2015年，莫文浩更自立門戶，正式成立影視製作公司「爆谷傳媒」。
大讚內地影視圈機會多過香港
莫文浩曾接受傳媒訪問，大讚內地影視圈機會確實比香港更多，他指內地很多製片級及導演級都是年輕人，情況就似當年港產片的黃金年代。他又透露其公司員工有香港人，也有不少國內年輕人，平時話題都一樣是睇西片、韓劇、日本動漫，比較iPhone 7及其他智能手機等。
除了今次的《女神配對計劃》，莫文浩近年還為TVB監製過 《有個閨密叫祖藍》、《福祿壽訓練學院》、《學神爸媽Get Set Go!》等節目。