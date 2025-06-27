女神配對計劃第4集｜暖男律師Matt玩遊戲出現尷尬情況 抱住梁敏巧做深蹲「出事」

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《女神配對計劃》第4集「男友力」回合，則由年薪超過100萬的「暖男律師」劉啟進（ Matt） 突圍跑出！事緣出盡全力、做到最好的 Matt，剛抱住梁敏巧做完第一下深蹲後，現場即傳出極大聲的爆呔聲，令全場爆笑不已;雖然如此，阿 Matt 仍咬緊牙關繼續做， 期間爆呔之聲不絕於耳，相當有娛樂性！ 由於當日雙腳狀態不佳，Matt 去到第十二、三吓時已面露極度痛苦表情，但仍咬緊牙繼續抱緊梁敏巧深蹲，氹得 Maggie 開心驚嘆:「好弗呀佢，落得好落呀！」
女神配對計劃 暖男律師 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 暖男律師 （圖片來源：TVB）
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女神配對計劃 暖男律師 （圖片來源：TVB）
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女神配對計劃 暖男律師 （圖片來源：TVB）
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女神配對計劃 暖男律師 （圖片來源：TVB）
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女神配對計劃｜梁敏巧高EQ回應爭議兼揭曾患焦慮症 廣告被狠批大崩壞認唔出

三角約會臨時換人 Andy哥驚喜回歸

節目組釋出第4集預告，Andy哥表現不輸畀另外兩位律師同醫生，似乎係黑馬！這突如其來「復活」安排，令現場嘉賓及觀眾全部目瞪口呆，就連「花生團」成員江美儀都忍不住大叫。

女神配對計劃 暖男律師 原本身高193cm嘅小鮮肉Jay被換走，取而代之的是早已被淘汰、身家過億、年薪超過200萬的63歲Andy哥（余國華）！（圖片來源：TVB）
原本身高193cm嘅小鮮肉Jay被換走，取而代之的是早已被淘汰、身家過億、年薪超過200萬的63歲Andy哥（余國華）！（圖片來源：TVB）

63歲Andy哥背景起底 初選階段

Andy哥自首集登場以來，因為高齡又極具財力成為焦點。他不但保養得宜，身形健碩，更有六嚿腹肌，現場更即席示範高難度動作，展現出強勁體能和霸氣一面，令Maggie大為開心。不過，Maggie最終還是因為與Andy哥相差33年，坦言「Andy哥比我父母都大」，經過一番掙扎後，選擇放棄這位霸道總裁型男。不過，Maggie直言：「呢啲就係霸道總裁，就係我鍾意嘅嘢咯，但年紀真係struggle吖嘛。」

女神配對計劃 暖男律師 63歲Andy年薪超過200萬！（圖片來源：TVB）
63歲Andy年薪超過200萬！（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 暖男律師 Andy哥保養得宜，身形健碩，更有六嚿腹肌，現場更即席示範高難度動作，展現出強勁體能和霸氣一面！（圖片來源：TVB）
Andy哥保養得宜，身形健碩，更有六嚿腹肌，現場更即席示範高難度動作，展現出強勁體能和霸氣一面！（圖片來源：TVB）

網民笑指梁敏巧識揀：最有錢果班俾佢揀晒

這次節目組「臨時換人」的操作，也讓觀眾熱議年齡與愛情之間的抉擇。網民紛紛留言：「呢位男士真係唔似60+,身形外型都keep得好好。如果佢唔喺哩個年齡對上一集Maggie一早揀左啦」、「真係做得妳老豆」、「最有錢果班俾佢揀晒，又唔認自己貪錢」、「呢個阿叔睇落成個陳奕迅咁樣」

女神配對計劃 暖男律師 Andy哥在初選時已向梁敏巧表白：想同Maggie燭光晚餐！（圖片來源：TVB）
Andy哥在初選時已向梁敏巧表白：想同Maggie燭光晚餐！（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 暖男律師 梁敏巧集齊晒霸道總裁人選！（圖片來源：TVB）
梁敏巧集齊晒霸道總裁人選！（圖片來源：TVB）

  • 《女神配對計劃》五位女神檔案

    • 李芷晴
      • 年齡: 32歲
      • 拍拖次數:6次
      • 單身半年
  • 葉蒨文
    • 年齡: 32歲
    • 拍拖次數：5次
    • 單身8個月
  • 梁敏巧
    • 年齡: 30歲
    • 拍拖次數：3次
    • 單身半年
  • 關嘉敏
    • 年齡: 30歲
    • 拍拖次數：5次
    • 單身3年
  • 羅毓儀
    • 年齡: 29歲
    • 拍拖次數：4次
    • 單身1年
    • 女神配對計劃 暖男律師 5位女神中年紀最輕是Yuki羅毓儀。（圖片來源：TVB）
    5位女神中年紀最輕是Yuki羅毓儀。（圖片來源：TVB）

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    圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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