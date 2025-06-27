女神配對計劃第4集｜暖男律師Matt玩遊戲出現尷尬情況 抱住梁敏巧做深蹲「出事」
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《女神配對計劃》第4集「男友力」回合，則由年薪超過100萬的「暖男律師」劉啟進（ Matt） 突圍跑出！事緣出盡全力、做到最好的 Matt，剛抱住梁敏巧做完第一下深蹲後，現場即傳出極大聲的爆呔聲，令全場爆笑不已;雖然如此，阿 Matt 仍咬緊牙關繼續做， 期間爆呔之聲不絕於耳，相當有娛樂性！ 由於當日雙腳狀態不佳，Matt 去到第十二、三吓時已面露極度痛苦表情，但仍咬緊牙繼續抱緊梁敏巧深蹲，氹得 Maggie 開心驚嘆:「好弗呀佢，落得好落呀！」
女神配對計劃｜梁敏巧高EQ回應爭議兼揭曾患焦慮症 廣告被狠批大崩壞認唔出
三角約會臨時換人 Andy哥驚喜回歸
節目組釋出第4集預告，Andy哥表現不輸畀另外兩位律師同醫生，似乎係黑馬！這突如其來「復活」安排，令現場嘉賓及觀眾全部目瞪口呆，就連「花生團」成員江美儀都忍不住大叫。
63歲Andy哥背景起底 初選階段
Andy哥自首集登場以來，因為高齡又極具財力成為焦點。他不但保養得宜，身形健碩，更有六嚿腹肌，現場更即席示範高難度動作，展現出強勁體能和霸氣一面，令Maggie大為開心。不過，Maggie最終還是因為與Andy哥相差33年，坦言「Andy哥比我父母都大」，經過一番掙扎後，選擇放棄這位霸道總裁型男。不過，Maggie直言：「呢啲就係霸道總裁，就係我鍾意嘅嘢咯，但年紀真係struggle吖嘛。」
網民笑指梁敏巧識揀：最有錢果班俾佢揀晒
這次節目組「臨時換人」的操作，也讓觀眾熱議年齡與愛情之間的抉擇。網民紛紛留言：「呢位男士真係唔似60+,身形外型都keep得好好。如果佢唔喺哩個年齡對上一集Maggie一早揀左啦」、「真係做得妳老豆」、「最有錢果班俾佢揀晒，又唔認自己貪錢」、「呢個阿叔睇落成個陳奕迅咁樣」
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《女神配對計劃》五位女神檔案
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數:6次
- 單身半年
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數：5次
- 單身8個月
- 年齡: 30歲
- 拍拖次數：3次
- 單身半年
- 年齡: 30歲
- 拍拖次數：5次
- 單身3年
- 年齡: 29歲
- 拍拖次數：4次
- 單身1年
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期