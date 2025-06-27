女神配對計劃第4集｜暖男律師Matt玩遊戲出現尷尬情況 抱住梁敏巧做深蹲「出事」

《女神配對計劃》第4集「男友力」回合，則由年薪超過100萬的「暖男律師」劉啟進（ Matt） 突圍跑出！事緣出盡全力、做到最好的 Matt，剛抱住梁敏巧做完第一下深蹲後，現場即傳出極大聲的爆呔聲，令全場爆笑不已;雖然如此，阿 Matt 仍咬緊牙關繼續做， 期間爆呔之聲不絕於耳，相當有娛樂性！ 由於當日雙腳狀態不佳，Matt 去到第十二、三吓時已面露極度痛苦表情，但仍咬緊牙繼續抱緊梁敏巧深蹲，氹得 Maggie 開心驚嘆:「好弗呀佢，落得好落呀！」