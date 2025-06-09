女神配對計劃｜曾展望背景學歷起底 童年患過度活躍症 考獲七品道士資格
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昨晚（6月8日）播出的ViuTV《女神配對計劃》中，27歲的曾展望（GM）向葉蒨文（Sophie）大膽告白：「我很少主動，怕尷尬，但更怕你被別人追走，給我們一個機會試試吧。」此話一出，瞬間引爆話題。兩人在《愛‧回家之開心速遞》中飾演「Mike and Candy」，因感情線和登對外型深受「MC配」粉絲喜愛，觀眾紛紛敲碗盼二人假戲真做，節目中的粉紅互動更讓網友直呼「太甜」。
從街訪到入行 誤打誤撞成演員
曾展望1997年出生於美國洛杉磯，3歲移居香港，畢業於香港理工大學會計系。他從未夢想做明星，入行純屬巧合。2018年，他在街頭接受TVB《#後生仔傾吓偈》訪問，半年後獲邀加入《#後生仔2.0》。抱著結交朋友和兼職心態，他意外踏上演藝路，2021年憑《愛·回家之開心速遞》中的Mike一角走紅，還參演《青春不要臉》《金宵大廈2》《法證先鋒V》，並主持《Mayanne小喇叭》《奇情谷》，展現多棲發展。
拉丁舞王兼七品道士 多才多藝背景驚人
曾展望不僅演技出眾，還身懷絕技。小三至中一期間，他熱衷拉丁舞，曾在東亞運表演。更令人意外的是，他因陪朋友驅鬼對道教產生興趣，赴龍虎山參加「授籙儀式」，考取「三五都功七品道士」資格，三年後可再考五品。他分享：「第一次考道士資格會獲授職位，感覺很特別。」此外，他透露小時候患過度活躍症，無法專注超過十秒，雖曾服藥一個月以應付考試，但因感到壓抑而停藥。
真誠告白打動葉蒨文 粉絲期待後續發展
曾展望在節目中強調參加《女神配對計劃》非為迎合粉絲，而是真心為葉蒨文而來。他與葉蒨文的互動充滿火花，粉絲熱議兩人是否能延續劇中情緣。從街頭訪問到螢幕情侶，再到現實告白，曾展望的真誠與多才多藝讓觀眾對他的未來發展充滿期待。
圖片來源：IG@randalgmm、mayannem、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期