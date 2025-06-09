女神配對計劃｜曾展望背景學歷起底 童年患過度活躍症 考獲七品道士資格

昨晚（6月8日）播出的ViuTV《女神配對計劃》中，27歲的曾展望（GM）向葉蒨文（Sophie）大膽告白：「我很少主動，怕尷尬，但更怕你被別人追走，給我們一個機會試試吧。」此話一出，瞬間引爆話題。兩人在《愛‧回家之開心速遞》中飾演「Mike and Candy」，因感情線和登對外型深受「MC配」粉絲喜愛，觀眾紛紛敲碗盼二人假戲真做，節目中的粉紅互動更讓網友直呼「太甜」。