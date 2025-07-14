女神配對計劃｜五大女神私密睡衣造型揭盅 曾展望秒中葉蒨文心意 羅毓儀甜蜜護短林俊其
曾展望神級推理4秒破解葉蒨文心思
曾展望GM憑著敏銳觀察力，成功從「蝴蝶結」線索推敲出葉蒨文Sophie的睡衣款式。當葉蒨文三子組合以極速4秒抵達帳篷時，GM興奮得像個小男孩，即時向天高舉拳頭大叫「Yes」，可愛度爆燈。自稱是「古代新娘子在閨房等新郎」的Sophie，被組員們的機智和速度逗得開懷大笑，直言這件Lolita風睡衣「有女人味但又有點可愛，酷酷地又有點Cute」。
怕醜男神面對性感睡衣不敢多望
當被問及對葉蒨文睡衣的看法時，曾展望春風滿面但又怕醜地說：「見到她這樣穿的時候，我就覺得，嗯…幾可愛！」而平時看起來不羈的富二代林堡熙Eddie，面對葉蒨文的性感睡衣竟然變成怕醜豬，坦言：「Sophie穿那件睡衣我不太敢望太多地方，我比較Focus在臉上，我怕我望其他地方太猥褻。」
林俊其緊張過度成全組老鼠屎
另一邊廂，對羅毓儀Yuki一見鍾情的林俊其雖然直覺估中熊仔睡衣，但因為不相信製作組會這麼簡單而開始自我懷疑。當三人抵達Yuki帳篷時，碰巧聽到其他組員大叫「不是她呀！」，神推鬼使下令林俊其誤以為自己組也走錯帳篷，反射性地拉著兩名組員急跑離開。最終要靠頭腦清晰的T.MAX作理性分析，三人才成功重返Yuki帳篷，但因來回浪費太多時間而尾二收場。
羅毓儀甜蜜護短展現敢愛女神本色
面對林俊其的失常表現，Yuki不但沒有責怪，反而甜笑出口維護意中人：「蠢是蠢，但有點cute我覺得。」早在三角枱約會的甜品時間，當堪輿學家雲文子指林俊其過往曾受情傷時，Yuki已主動關心：「我可以做些什麼？可能令他不要那麼不開心？」更在獨處時安慰對方：「每個人總會有些傷痕，大家就可以彼此療癒一下大家。」最感人的一幕是羅毓儀主動為林俊其戴上「心動頸鏈二號」，邊戴邊說：「希望可以守護你！」
關嘉敏吊帶喱士睡衣獲男神讚賞
出奇不意選擇吊帶喱士睡衣的關嘉敏，讓姜卓文（細John）和黃家俊Matthew成功避免包尾收場。細John對Carman的睡衣選擇讚不絕口：「那刻我都心想，嘩，你都carry得幾好！」而Carman本人則對結果感到意外：「我覺得我一定輸硬，因為我估他們都覺得我會穿Oversize波衫睡覺。」細John更真情剖白自己在愛情中是慢熱型，希望在camp中找回參加節目的初衷。