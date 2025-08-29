女神配對計劃｜醫美太子爺「食字Gag」氹李芷晴 GM曾展望隔空示愛Sophie！

戀愛真人騷《女神配對計劃》結局前夕爆出驚人發展！一眾男參賽者趁七夕在IG隔空示愛，當中大熱CP曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie）一張「打蝴蝶結」合照竟神還原台慶經典一幕，甜蜜互動閃瞎全網，究竟邊對CP會修成正果？

GM神還原台慶溫馨場面 幫Sophie打煲呔洩蜜

熱播節目《女神配對計劃》即將迎來《最後告白》篇章，一眾參賽者在節目外的互動更加激烈！在七夕這個充滿愛意的日子，12位男參賽者發起「花式示愛」挑戰，其中最受觸目的莫過於被全城熱捧的GM與Sophie。GM在社交平台雖然只簡單寫下「祝大家七夕快樂」，但他上載的一系列合照卻甜度爆錶，包括幫Sophie繫上蝴蝶結、甜蜜打籃球及玩包剪揼的學生造型照，青春氣息滿瀉。眼利網民更發揮「名偵探」精神，發現GM幫Sophie打蝴蝶結的畫面，正正「逆轉神還原」了早前台慶時Sophie幫GM整理煲呔的溫馨一幕，紛紛留言大讚GM有心思：「Call back番台慶時，Sophie 幫你整 bow tie 喔，GM 叻叻！」相中Sophie流露出的滿滿愛意眼神，更是讓這對CP的粉絲徹底淪陷。

林俊其深情告白羅毓儀洩親密關係 律師Matt偷相示愛梁敏巧

除了GM與Sophie外，其他CP的示愛方式同樣充滿驚喜！被睇好與羅毓儀（Yuki）配對成功的林俊其（Kris），在IG寫下極度浪漫的深情告白：「如果…2019 11.25 初次遇見 20250406 再次遇見 2025…」，時間線的鋪陳充滿電影感。更關鍵的是，在眾多男參賽者中，只有Kris一人分享了與Yuki的合照，此舉立即引發網民揣測二人早已撻著。另一邊廂，有「暖男擔當」之稱的律師劉啟進（Matt）則發揮創意，將自己與梁敏巧（Maggie）的童年照拼在一起，並寫下冧爆宣言：「雖然遲咗禁多年先見，但係總算遠距離同你一齊翹過腳同黑過面」，心思滿分。沒想到Maggie竟搞笑「責難」：「你做乜偷偷地 save 我 post story 嘅小朋友相」，再曲線甜蜜回應：「乜咁啱嘅咩，細細個都係攞同款甫士表情」，互動極為可愛。

網民洗版激讚甜到暈！

這次七夕集體放閃行動，成功在網上掀起熱話，網民幾乎一面倒洗版激讚，認為各對CP的互動「甜到暈」、「睇到姨母笑」。對於Kris疑似公開認愛Yuki，圈中好友黃建東亦忍不住留言：「其哥今時唔同往日（暗似脫單）~ 好戥佢開心添~」，而徐文浩則搞笑表示：「唉，Kris 要離棄我了。」至於醫美太子爺陳衍丞（Kenneth）則以「食字Gag」向李芷晴（Step）示愛：「為你”芷晴” ~ 傾我至”丞”」，雖然被指爛Gag，卻成功氹得女主角興奮留言：「啲歌詞笑死我。」可見一眾參賽者無論戲內戲外都已打成一片，感情相當要好，也讓觀眾更加期待最終配對結果。

女神配對計劃 曾展望 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB

