女神配對計劃｜醫美太子爺「食字Gag」氹李芷晴 GM曾展望隔空示愛Sophie！

戀愛真人騷《女神配對計劃》結局前夕爆出驚人發展！一眾男參賽者趁七夕在IG隔空示愛，當中大熱CP曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie）一張「打蝴蝶結」合照竟神還原台慶經典一幕，甜蜜互動閃瞎全網，究竟邊對CP會修成正果？