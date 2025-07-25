女神配對計劃｜曾展望親睹葉蒨文與Eddie親密互動 連講三次呷醋罕見發惡護花
女神配對計劃｜葉蒨文曾展望超甜碰鼻尖10秒挑戰 葉蒨文冧爆變小女孩：做不了平時的自己
曾展望親眼目睹心儀女神與勁敵親密互動
在最新一集的Dating Camp環節中，GM親眼目睹心儀女神葉蒨文Sophie與同組勁敵林堡熙Eddie大玩傳水杯互動遊戲。面對呢個親密場面，GM雖然努力保持強顏歡笑，但眼神中難掩失落神情，內心的嫉妒情緒完全藏唔住。事後GM更以層遞方式連講三次「幾呷醋」，坦承自己的真實感受：「（唯有）強顏歡笑咯，唔想散播負能量，但我本身都幾呷醋，都幾呷醋，真係幾呷醋。」
梁敏巧火上加油GM瞬間變臉護花
就在GM已經暗藏心火的時候，同場的梁敏巧Maggie與組員劉啟進Matt竟然聯手搞搞震，分別將Sophie及Eddie推向對方，嚇到Sophie瘋狂尖叫。
見到心儀女神受驚，GM即刻第一時間彈出嚟護花，仲罕見地發惡話：「喂，守規則架嘛」、「Maggie你嗰吓推頭，我記得你架，我好小氣架」、「喂，唔好以為自己嗰組得一個大晒喎」。對於GM突如其來的強硬態度嚇得Maggie當場大叫：「未見過GM咁惡架。」
心意配對遊戲暗藏玄機隨時大洗牌
除了GM的情感戲碼之外，今集還會有極之豐富的「心意配對遊戲」，包括「一齊咗幾耐可以同居」、「你理想中係會生幾多個小朋友」、「你嘅理想婚禮係…」、「如果知道自己一年之後會死，你會做啲咩？」等深度問題。呢啲問題既能了解女神的戀愛觀及價值觀，更能反映女神與求愛勇士的契合度，意味著即使目前勝算高的求愛勇士，都可能因為答錯女神心意而隨時反落後甚至被淘汰。
兩名求愛勇士即將出局閨密團掌生殺大權
今集亦會出現兩名淘汰者，凡是未能與女神同房的求愛勇士均會跌入危險區。而掌握淘汰大權的「閨密花生團」，由葉蒨文Sophie閨密莊子璇Hilary、李芷晴Stephanie閨密何泳芍Honey、羅毓儀Yuki閨密王菲、關嘉敏Carman閨密莊思明、梁敏巧Maggie閨密鄧伊婷，及雲文子師傅組成，佢哋的決定將會直接影響求愛勇士的去留。