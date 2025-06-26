女神配對計劃｜曾展望面試彩蛋震撼曝光！用一招獲女神葉蒨文感動回應
女神配對計劃｜監製釋出曾展望面試彩蛋
《女神配對計劃》監製莫文浩日前於社交平台發文，寫道：「另一個你不知道的事 @sophieysm @randalgmm」，並上載一段曾展望的面試花絮。片中，曾展望被問到Sophie是否知道他有參加節目時，他笑言：「應該唔知，我仲問佢做咩唔搵我，」其後更即席清唱庾澄慶的《情非得已》，畫面同時播放兩人的甜蜜合照，氛圍浪漫又甜蜜。
女神葉蒨文感動回應「整到我喊」
隨後，女神葉蒨文亦即時於社交平台發文，感謝監製一直以來的用心與努力，表示每次見到對方投入製作都令她更想繼續合作。她又提到，今次驚喜放出的彩蛋與片段感動到喊：「好討厭呀 呢個監製成日剪啲彩蛋同啲片出嚟嚇我 拍你呢個節目已經成日整到我喊😭勁Emo~~ 放假都蝦我 今日都要剪段片出嚟搞到我喊🥹 我決定公審你！」
曾展望亦搞笑表示：「😂😂😂哇 大哥 咁爆咩 我好怕羞喎呢單野」兩人打情罵俏令人羨慕！
網民都睇到好感動：甜到滿瀉
不少網民都紛紛在兩人的帖文下留言，大家都大讚曾展望非常真誠，能夠從其眼神中看到他對Sophie的真誠和愛意，大家都叫Sophie要好好珍惜對方：「條片真係好感動呀」、「曾展望呢個仔有得紅 個人好穩重 請好好珍惜一個滿眼都是你的人」、「唔理真定假，都甜到滿瀉」、「GM佢真係好鍾意Sophie」等。
女神配對計劃｜葉蒨文曾展望親甜蜜互動閃爆全場
早前（19日）舉行「戀愛預告記者會」，葉蒨文今日孖住3位心動參賽者：曾展望（GM）、閃避球港隊林堡熙（Eddie），以及手球港隊林澤謙齊齊登場，Sophie更需隨機抽出一位男嘉賓與佢進行親密互動。主持阿Bob更搞笑表示要抽走大熱曾展望嘅名牌，不過最後都都仍被Sophie抽中，超有緣嘅抽籤結果嚇到Sophie同阿Bob都唔敢相信！
進行互動嘅2人需先回答「鍾意公主抱定背後抱」嘅問題，隨後GM更被要求公主抱Sophie，大派閃光彈畫面簡直sweet到爆！
女神配對計劃｜Eddie「溫馨提示」火藥味十足
在第2集「三角枱約會」中已經火藥味十足嘅Eddie，今日就未被抽中與女神葉蒨文互動，更與另外一位「求愛勇者」林澤謙齊齊企係旁邊睇住GM與Sophie互動。而Eddie在GM準備公主抱Sophie前，更溫馨提示GM「睇住整親啊」，火藥味十足搞到主持黎文傑都表示：「呢啲咪就係情敵囉」，就連阿Bob都爆笑追問：「你仲有啲咩咒佢嘅講」。
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