女神配對計劃｜曾展望葉蒨文被爆道堂求姻緣飲符水 執法道士GM認係自己主意
憑ViuTV《女神配對計劃》人氣急升的曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie），愛情動向再度成為焦點！近日有傳媒爆料，二人被直擊一同走進大角咀道堂，進行貼金箔、綁紅線、飲符水等姻緣和合法事，消息一出旋即掀起熱議。日前他們現身活動時甜蜜回應，更笑言原來整件事係GM這位「執業道士」的主意..
曾展望葉蒨文被拍到拍拖飲符水
日前有雜誌拍到二人一同前往大角咀道堂，找德高望重的陳理一道長做姻緣和合法事，貼金箔、綁紅線、飲符水，被指「情比金堅」、「千里姻緣一線牽」。法會期間，他們全程投入，不僅求愛情順利，更希望攜手走向未來。GM曾坦言，感情要細水長流，互相包容才能長久；他尤為珍惜Sophie默默包容自己的時刻，認為這是最浪漫的愛情狀態。兩人不只情感契合，更強調人品與三觀一致，年齡只屬表象，最重要是彼此欣賞與支持。
兩人親自回應 GM認帶葉蒨文見「人生導師」
GM和Sophie親自在訪問中澄清，其實是他帶Sophie去見自己的師傅。作為執業道士的GM解釋：「我師傅係我一個好好嘅人生導師。」Sophie就表示除了健康，自己什麼都求，對方雖然是道教師傅，但與他們很投契，並非嚴肅之人。被問到師傅如何評價身旁的Sophie，曾展望透露師傅曾大讚她：「好女仔，一睇就知，唔使評價。」他更憶述師傅第一次見到葉蒨文時，便說她的「氣場很好」。至於師傅有否催促二人拉埋天窗，他們則笑說師傅對感情事只說了「隨緣吧」，並沒有多言。
人氣急升情侶檔吸廣告商青睞
隨著「GS戀」人氣爆升，兩人率先接下情侶檔廣告與商演，可謂「人財兼得」。節目尚未劇終，女神芳心早已暗許，真愛無懼風雨。網民一致睇好，預言這段戀情有望修成正果！
圖片來源：TVB、YouTube@MoreForms Media魔方全媒、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期