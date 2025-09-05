女神配對計劃｜曾展望葉蒨文被爆道堂求姻緣飲符水 執法道士GM認係自己主意

憑ViuTV《女神配對計劃》人氣急升的曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie），愛情動向再度成為焦點！近日有傳媒爆料，二人被直擊一同走進大角咀道堂，進行貼金箔、綁紅線、飲符水等姻緣和合法事，消息一出旋即掀起熱議。日前他們現身活動時甜蜜回應，更笑言原來整件事係GM這位「執業道士」的主意..