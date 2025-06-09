女神配對計劃｜曾展望極速冧掂心儀女神葉蒨文 網民勁Buy：希望係另一對陳豪和陳茵媺
曾展望真情告白 葉蒨文：我個心跳得好快！
不過曾展望強調他並非順應民意才參加節目：「我唔想做嘅嘢冇人逼到我」，並坦承早已暗戀葉蒨文多時，今次參加是因不想親眼見到女神Sophie被別人追走，才鼓起勇氣報名：「我好少咁主動，因為我怕瘀，不過我更加唔想你畀人追咗，所以我過嚟追你，畀個機會我哋試吓。」
為了加強「籌碼」，曾展望更使出「緣份殺手鐧」大冧葉蒨文：「其實我同林子祥同一日生日嘅。（PS Sophie中文名是葉蒨文）」面對曾展望既幽默又真誠的表白，葉蒨文全程甜笑兼眼泛戀愛星光，她強忍滿瀉的笑意掩著心口說：「你講真定講笑架？我個心跳得好快！」又忍不住哽咽向製作組撒嬌：「你哋係咪玩我？將我嘅理想型放到咁後！」
幽默對答點燃火花 葉蒨文直選GM
明顯玩認真的葉蒨文，細問曾展望分不分得清楚自己喜歡的是葉蒨文還是Candy（葉蒨文《愛‧回家》角色），曾展望亦做足準備般大派定心丸：「分得清呀，Candy比較小女孩，但Sophie係時尚新女性。」、「我覺得你好幽默，我鍾意同啲幽默嘅女仔相處，我覺得好開心，我都係鍾意睇爛gag嘅人」；鍾情「爛Gag男」的葉蒨文，聽到曾展望這樣說一度開心至大嘆一口氣，並害羞謂：「我未見過你呢一面，好唔慣，我平時覺得GM有少少玩世不恭Playboy feel，我覺得你今日好唔同，我feel到我好緊張。」曾展望聞言即趨前兼作進一步表白：「其實我好少可咁Hang機，畀個機會我追你，好唔好呀？」
私下鮮聯繫 節目重逢真情流露
真誠說詞配以殺食甜笑，令Sophie零猶豫情況下直衝曾展望：「我唔需要嗰五秒喇，由開閘嗰吓我已經揀咗（GM）喇！」葉蒨文為曾展望戴上「心動頸鏈」時，二人全程不敢望對方之餘，還忍不住一再甜笑，粉紅氣場濃罩拍攝現場！
據知葉蒨文與曾展望拍完《愛‧回家》之後，私下已近乎沒有聯絡，故曾展望今次參加《女神配對計劃》令葉蒨文十分驚喜，並忍不住向GM說道：「曾展望,好耐冇見」,果然是真情流露。