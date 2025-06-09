女神配對計劃｜曾展望極速冧掂心儀女神葉蒨文 網民勁Buy：希望係另一對陳豪和陳茵媺

第一集《女神配對計劃》，最經典的「粉紅場面」，首推「愛回家CP」曾展望GM及葉蒨文Sophie擦出真‧愛火花！曾展望與葉蒨文 2024年開始在劇集《愛‧回家之開心速遞》中組成「MC配（Mike and Candy）」，因外型合襯大受歡迎；早前葉蒨文宣布加盟《女神》後，曾坦言曾展望是其理想型，加上大批「MC粉」湧入葉蒨文社交網力推GM參加《女神》，令曾展望現身別具節目效果！