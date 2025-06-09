女神配對計劃｜曾展望極速冧掂心儀女神葉蒨文 網民勁Buy：希望係另一對陳豪和陳茵媺

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第一集《女神配對計劃》，最經典的「粉紅場面」，首推「愛回家CP」曾展望GM及葉蒨文Sophie擦出真‧愛火花！曾展望與葉蒨文 2024年開始在劇集《愛‧回家之開心速遞》中組成「MC配（Mike and Candy）」，因外型合襯大受歡迎；早前葉蒨文宣布加盟《女神》後，曾坦言曾展望是其理想型，加上大批「MC粉」湧入葉蒨文社交網力推GM參加《女神》，令曾展望現身別具節目效果！

曾展望真情告白 葉蒨文：我個心跳得好快！

不過曾展望強調他並非順應民意才參加節目：「我唔想做嘅嘢冇人逼到我」，並坦承早已暗戀葉蒨文多時，今次參加是因不想親眼見到女神Sophie被別人追走，才鼓起勇氣報名：「我好少咁主動，因為我怕瘀，不過我更加唔想你畀人追咗，所以我過嚟追你，畀個機會我哋試吓。」

為了加強「籌碼」，曾展望更使出「緣份殺手鐧」大冧葉蒨文：「其實我同林子祥同一日生日嘅。（PS Sophie中文名是葉蒨文）」面對曾展望既幽默又真誠的表白，葉蒨文全程甜笑兼眼泛戀愛星光，她強忍滿瀉的笑意掩著心口說：「你講真定講笑架？我個心跳得好快！」又忍不住哽咽向製作組撒嬌：「你哋係咪玩我？將我嘅理想型放到咁後！」

女神配對計劃 曾展望 曾展望強調他並非順應民意才參加節目，並坦承早已暗戀葉蒨文多時（圖片來源：TVB）
曾展望強調他並非順應民意才參加節目，並坦承早已暗戀葉蒨文多時（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 曾展望 葉蒨文全程甜笑兼眼泛戀愛星光，她強忍滿瀉的笑意掩著心口說：「你講真定講笑架？我個心跳得好快！」（圖片來源：TVB）
葉蒨文全程甜笑兼眼泛戀愛星光，她強忍滿瀉的笑意掩著心口說：「你講真定講笑架？我個心跳得好快！」（圖片來源：TVB）

幽默對答點燃火花 葉蒨文直選GM

明顯玩認真的葉蒨文，細問曾展望分不分得清楚自己喜歡的是葉蒨文還是Candy（葉蒨文《愛‧回家》角色），曾展望亦做足準備般大派定心丸：「分得清呀，Candy比較小女孩，但Sophie係時尚新女性。」、「我覺得你好幽默，我鍾意同啲幽默嘅女仔相處，我覺得好開心，我都係鍾意睇爛gag嘅人」；鍾情「爛Gag男」的葉蒨文，聽到曾展望這樣說一度開心至大嘆一口氣，並害羞謂：「我未見過你呢一面，好唔慣，我平時覺得GM有少少玩世不恭Playboy feel，我覺得你今日好唔同，我feel到我好緊張。」曾展望聞言即趨前兼作進一步表白：「其實我好少可咁Hang機，畀個機會我追你，好唔好呀？」

女神配對計劃 曾展望 曾展望聞言即趨前兼作進一步表白：「其實我好少可咁Hang機，畀個機會我追你，好唔好呀？」（圖片來源：TVB）
曾展望聞言即趨前兼作進一步表白：「其實我好少可咁Hang機，畀個機會我追你，好唔好呀？」（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 曾展望 葉蒨文好細心幫曾展望整蝴蝶結，真係好有CP感！（圖片來源：TVB）
葉蒨文好細心幫曾展望整蝴蝶結，真係好有CP感！（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 曾展望 Candy嬲嬲樣都係好可愛！（圖片來源：TVB）
Candy嬲嬲樣都係好可愛！（圖片來源：TVB）

私下鮮聯繫 節目重逢真情流露

真誠說詞配以殺食甜笑，令Sophie零猶豫情況下直衝曾展望：「我唔需要嗰五秒喇，由開閘嗰吓我已經揀咗（GM）喇！」葉蒨文為曾展望戴上「心動頸鏈」時，二人全程不敢望對方之餘，還忍不住一再甜笑，粉紅氣場濃罩拍攝現場！

據知葉蒨文與曾展望拍完《愛‧回家》之後，私下已近乎沒有聯絡，故曾展望今次參加《女神配對計劃》令葉蒨文十分驚喜，並忍不住向GM說道：「曾展望,好耐冇見」,果然是真情流露。

女神配對計劃 曾展望 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 曾展望 （圖片來源：IG圖片）
（圖片來源：IG圖片）

圖片來源：TVB、IG圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

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