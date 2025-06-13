女神配對計劃｜葉蒨文曾展望甜蜜升溫 首輪地獄「三角枱約會」笑料百出！
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首集播出後受盡關注的葉蒨文Sophie及曾展望GM這一對，在第二集中亦會有不少甜蜜互動，絕對不容錯過。事緣本周日一集除了有海選下半場，還會率先曝光配對成功後的首輪「約會」，每位女神都會獲得與自己3位心儀男士共晉晚餐的機會，不過她們不但要同一時間與3位男士進餐，製作組還將飯枱設計成三角形，意指被安排坐在中央位置的女神，整餐飯都會被三位男士重重包圍，認真抵死！
女神葉蒨文被三男包圍
在這輪第一位出場的Sophie，雖然全程落力搵話題兼搞氣氛應付這個尷尬場面，但一句「死喇，我唔知望邊」已充份展現不知所措面。不過當GM步入會場後，Sophie即時回復輕鬆自如狀態，並半帶開心及興奮向GM打招呼：「Hello，曾展望！」GM亦識做地大讚Sophie：「好靚喎你今日！」豈料卻換來Sophie撒嬌責問：「平時唔靚咩？」眼見Sophie與GM一嚟已旁若無人打情罵俏，到底Sophie組別另外兩名參加者會如何招架？
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《女神配對計劃》五位女神檔案
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數:6次
- 單身半年
- 李芷晴
- 年齡: 32歲
- 拍拖次數：5次
- 單身8個月
- 年齡: 30歲
- 拍拖次數：3次
- 單身半年
- 年齡: 30歲
- 拍拖次數：5次
- 單身3年
- 年齡: 29歲
- 拍拖次數：4次
- 單身1年
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期