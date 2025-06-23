女神配對計劃第3集｜大熱曾展望瘋狂輸出油膩對白慘遭滑鐵盧 網民唔buy：口花花！
女神配對計劃｜GM瘋狂輸出「韓劇式」對白
GM昨晚火力全開追女神，更連環輸出深情對白，除咗醋意大發勸阻葉蒨文買咖啡給其他異性：「咁你可唔可以以後唔好請其他男仔飲啊？」、「唔係咁想你對其他男仔好」、「你想請邊個飲呢，你同我講，我幫你請佢哋飲」，更真誠剖白：「因為我好驚我好鍾意一個人，點解成日扮到好似好瀟灑呢，其實有陣時好驚自己好鍾意之後好hurt，所以一有啲鍾意喇，就同自己講唔好咁鍾意，唔好咁認真，因為我覺得每次自己好認真嘅時候呢，好似都出事，所以我平時真係好少會想公開點樣追女仔」、「我見到你之後真係有個念頭，想試吓照顧你」。GM事後更直言「對Sophie嘅感覺更加堅定，絕對唔會放過任何一個機會」。
女神配對計劃｜GM深情mode慘遭滑鐵盧
雖然GM嘅深情對白聽到花生團嘅幾位嘉賓心心眼，江美儀更直言「冧爆啊！呢個眼神得啊！」、「贏咗喇已經」，不過黎諾懿就表示：「依家佢越傾偈呢，就睇到個男仔好似比較我愛我鍾意，就冇其他嘢㗎喇。反而個女仔會變得更加成熟，會諗得再深入啲再長遠啲」。
葉蒨文事後接受訪問時都坦言GM有啲急進：「其實我招架唔到，好似好快，我唔知點反應」、「我鍾意咁深情，我鍾意係咁專注對住我，有一種偏愛嘅感覺」，不過就認為仲有好多嘢未了解：「但係我又諗緊，第2次見面咋喎，我哋都有好多價值觀嘅嘢未傾過，就要我承諾一啲嘢，我就會覺得有啲壓力囉」。
女神配對計劃｜網民狠批GM口花花
節目播出後，GM嘅連環輸出引起網民熱議，唔少人更狠批佢口花花：「睇佢哋對話，反而覺得條仔越嚟越輕挑，扣曬分」、「口花花，好冇大體」、「手球王子好大方得體啊…其餘一個太熟口花花，一個全程算把啦…」、「戀愛腦嘅女會受呢種甜言蜜語，反而有返啲閱歷嘅會唔揀呢種」、「做多咗喇」等。
女神配對計劃｜GM「咖啡圖」被瘋狂改圖
GM與Sophie面對面進餐時向對方展示咖啡照嘅一幕隨後更被網民瘋狂改圖，除咗有Sophie在節目彩蛋向鏡頭騷出自己嘅保護名單外，就連昨晚大獲全勝嘅林澤謙、由頭輸到尾嘅Eddie，以及未被女神選中嘅失落樣GM都齊齊被改圖，十分爆笑！