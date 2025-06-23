女神配對計劃第3集｜大熱曾展望瘋狂輸出油膩對白慘遭滑鐵盧 網民唔buy：口花花！

TVB戀綜《女神配對計劃》昨晚（22日）播出第3集，被視為大熱嘅曾展望（GM）就落足力攻陷女神葉蒨文（Sophie）。GM在面對面共進晚餐時更連環輸出唔少深情對白，雖然花生團嘅幾位嘉賓睇到心心眼，但係Sophie以及一眾網民就似乎唔收貨……