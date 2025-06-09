女神配對計劃｜李芷晴狠派周嘉全好人卡惹引熱議 網民意見超兩極：擺明嫌人冇前途
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TVB戀綜《女神配對計劃》昨晚（8日）首播，節目中各位參賽者正式與5位女神見面，當中除咗有素人參賽者之外，更有唔少藝員勇敢上陣追女神。31歲周嘉全大膽向女神李芷晴示愛更係話題十足，雖然最後周嘉全慘被李芷晴派好人卡，但係就引來唔少網民熱議……
女神配對計劃｜李芷晴狠派周嘉全好人卡
周嘉全昨晚一登場就透露為李芷晴而來，更表示：「以前我遇到真心鍾意嘅女仔，我都淨係識得送幅畫畀佢，就算送完畀佢，我都唔夠膽承認自己鍾意佢」、「希望以後唔淨係畫畫，時間、心機，所有嘢都送畀你」，亦稱送畫作予李芷晴時對方已有男友，因此自己就未有進一步行動。
不過李芷晴就表示唔知周嘉全暗戀自己：「我從來都冇諗過呢個方向，因為我哋都幾friend底，係有少少friendzone咗」，而周嘉全更深情表示：「我覺得揀唔揀我呢，我都會一直咁欣賞你，而且我會相信你選擇幸福嘅能力，所以我係唔緊要嘅」。雖然深情告白令李芷晴聽到眼濕濕，可惜最後都未能獲對方為佢撳燈，最後只能落幕退場。而事後進行訪問時，李芷晴亦稱太突然，需要時間消化，不過就直言：「可能畀多幾秒我，我就會撳咗，依家都有少少後悔。」
女神配對計劃｜網民意見超兩極
對於周嘉全深情告白未能換來李芷晴青睞，唔少網民隨即就展開討論，當中更有人狠批李芷晴眼角太高：「眼角高，擺明嫌人冇前途，冇家底…..」、「好心撳燈比佢，吾比機會佢追你，都比多啲機會佢出鏡，當幫下佢，做show啫」、「OnX，全部都係想釣金龜點會睇啱你呀」、「見到佢有比燈阿John個仔，知道佢要揀有些家底的……畀到觀眾有這個訊息」。
不過亦有網民為李芷晴平反：「其實我覺得芷晴做得啱喎！女神配對本身就係場show，如果有心發展，其實私底下聯系都ok，好過到時萬一節目出現第二個心水男神，到時連個好朋友都無埋」、「狠心即係好心，唔鐘意就唔鐘意，唔通拖住你做兵好？」、「如果玩收兵黎浪費呢位男士嘅時間同感情就真係唔好，所以我覺得李芷晴好好」、「佢只係對感情認真」。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@skinchow、ig@step_bystep資料或影片來源：原文刊於新假期