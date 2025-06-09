女神配對計劃｜李芷晴狠派周嘉全好人卡惹引熱議 網民意見超兩極：擺明嫌人冇前途

TVB戀綜《女神配對計劃》昨晚（8日）首播，節目中各位參賽者正式與5位女神見面，當中除咗有素人參賽者之外，更有唔少藝員勇敢上陣追女神。31歲周嘉全大膽向女神李芷晴示愛更係話題十足，雖然最後周嘉全慘被李芷晴派好人卡，但係就引來唔少網民熱議……