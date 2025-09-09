女神配對計劃 ｜ Jacob為女神送上驚喜「浪漫三重奏」 李芷晴被感動到雙眼通紅
《Funki Finance呈獻：女神配對計劃 最後告白》逢周一至周五晚10點半翡翠台播出，9月14日（周日）晚8點迎來大結局！首集（9月8日）五位女神在40分鐘內尋找心儀勇者，緊張萬分。今晚（9日）第二集焦點落在李芷晴（Step）組的林焌堯（Jacob），是本集的「搞笑＋派甜擔當」！他以「浪漫三重奏」驚喜攻勢，成功令Step感動落淚，創意與真心兼備，網民直呼「冧到飛起」！
愛的魔法 啤牌變情話
Jacob由節目初期的木訥男孩大翻身，為Step精心設計「浪漫三重奏」。首擊「愛的魔法」中，他以啤牌魔術將不相關的牌變成「一雙一對」，寓意二人緣分。Jacob深情解釋：「我知道你上次玩遊戲有啲frustrated，啤牌一開始唔match，但有誠意就能搵到common位。」Step感動得眼泛淚光，驚嘆：「點樣諗到咁有心思嘅安排？」
人肉星星+人造星空 兌現承諾
為實現「一起看星星」的承諾，Jacob化身「人肉星星」，更將課室天花掛滿小燈泡，打造浪漫「人造星空」。Step感動萬分：「佢真係履行咗我哋嘅小約定，好震撼！」Jacob搞笑問能否卸下星星裝，惹笑之餘令人好奇背後原因。這場創意與浪漫兼備的示愛，花臣度十足兼愛意滿瀉，令Step心動不已，觀眾亦為Jacob的誠意瘋狂打call！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期