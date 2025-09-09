女神配對計劃 ｜ Jacob為女神送上驚喜「浪漫三重奏」 李芷晴被感動到雙眼通紅

最新娛聞
東方新地

廣告

《Funki Finance呈獻：女神配對計劃 最後告白》逢周一至周五晚10點半翡翠台播出，9月14日（周日）晚8點迎來大結局！首集（9月8日）五位女神在40分鐘內尋找心儀勇者，緊張萬分。今晚（9日）第二集焦點落在李芷晴（Step）組的林焌堯（Jacob），是本集的「搞笑＋派甜擔當」！他以「浪漫三重奏」驚喜攻勢，成功令Step感動落淚，創意與真心兼備，網民直呼「冧到飛起」！

愛的魔法 啤牌變情話

Jacob由節目初期的木訥男孩大翻身，為Step精心設計「浪漫三重奏」。首擊「愛的魔法」中，他以啤牌魔術將不相關的牌變成「一雙一對」，寓意二人緣分。Jacob深情解釋：「我知道你上次玩遊戲有啲frustrated，啤牌一開始唔match，但有誠意就能搵到common位。」Step感動得眼泛淚光，驚嘆：「點樣諗到咁有心思嘅安排？」

人肉星星+人造星空 兌現承諾

為實現「一起看星星」的承諾，Jacob化身「人肉星星」，更將課室天花掛滿小燈泡，打造浪漫「人造星空」。Step感動萬分：「佢真係履行咗我哋嘅小約定，好震撼！」Jacob搞笑問能否卸下星星裝，惹笑之餘令人好奇背後原因。這場創意與浪漫兼備的示愛，花臣度十足兼愛意滿瀉，令Step心動不已，觀眾亦為Jacob的誠意瘋狂打call！

女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 李芷晴 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 