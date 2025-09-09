女神配對計劃 ｜ Jacob為女神送上驚喜「浪漫三重奏」 李芷晴被感動到雙眼通紅

《Funki Finance呈獻：女神配對計劃 最後告白》逢周一至周五晚10點半翡翠台播出，9月14日（周日）晚8點迎來大結局！首集（9月8日）五位女神在40分鐘內尋找心儀勇者，緊張萬分。今晚（9日）第二集焦點落在李芷晴（Step）組的林焌堯（Jacob），是本集的「搞笑＋派甜擔當」！他以「浪漫三重奏」驚喜攻勢，成功令Step感動落淚，創意與真心兼備，網民直呼「冧到飛起」！