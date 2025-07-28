女神配對計劃｜李芷晴爆喊「擔心冇人要」言論惹爭議！網民批：根本自己心中有把尺
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TVB《女神配對計劃》第8集因為讓路《聲秀》改為晚上九點半播出！今集李芷晴（Step）在「心意配對遊戲」中多次失誤「獨守空房」，一時感觸向主持林盛斌（阿Bob）爆喊，自揭情路多波折，坦言「一路都未搵到好了解自己或者好適合嘅人」。阿Bob暖心安撫，場面令人動容，想知Step的少女心事及背後故事？
李芷晴感觸爆喊 擔心嫁唔出
第八集的《女神配對計劃》Dating Camp中，Step在「心意配對遊戲」多次無人選中，獨守空房令她情緒崩潰，向阿Bob爆喊：「我會嫁唔出喇，係咪呀？」、「係咪我真係要檢討吓自己？…會唔會諗嘢有啲奇怪？」平時八卦妹形象的Step難得展現脆弱一面，坦言對感情的迷茫，觀眾睇到都心疼！
李芷晴言論惹爭議！網民批「劇情式」擇偶觀太假
網民質疑李芷晴的言論太過「劇本化」，直指其擇偶標準虛偽：「呢D說話真係多餘根本呢D女自己心中有把尺，把口話要好男人善良真心，但真係有好男仔真心對佢，呢D級數的女最後咪又係話冇事業冇家底，根本呢D女就知道自己可以吸引到咩質素的男人。」、「拍戲有咁既演技就好」、「有人要你唔要啫……所以都係人揀你你揀人!」
網民指李芷晴「戀愛腦出事」
另有網民認為李芷晴有「戀愛腦」傾向：「唔知點解覺得佢係個啲好戀愛腦，拍拖好易發脾氣，要當佢公主咁先得個啲，可能佢唔係，但望住佢個陣硬係有依個感覺。」
還有網友直言：「講真啦，有阿Mike鍾意你，你都喊三聲啦！當然啦！以你嘅及素可以吸引到有好多有錢人！要擔心？但係啲所謂嘅有錢人，係咪你想要嘅？滿唔滿足到你？又係另外一件事！」
網民分析李芷晴行為心理：個人觀念主導一切
網民分析李芷晴行為心理：個人觀念主導一切，若覺得自己不適合或不喜歡照顧孩子，切勿為了迎合他人而改變，以免日後後悔。不少人年輕時聲稱不婚不育，但隨著年齡增長和經歷積累，想法可能轉變——原本不婚的可能渴望婚姻，結了婚後又可能從抗拒生子到動心。如今說「不要」，但到了某個年紀，或許就會改變心意。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期