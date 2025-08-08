《女神配對計劃》驚爆大洗牌！李芷晴公然拖手新歡｜葉蒨文戀上Eddie爆神巧合激嬲GM？
李芷晴陳昇驚爆公然拖手 嚇窒全場
節目最新一集迎來戲劇性一刻，在經歷「閨密花生團」無情拆散鴛鴦後，李芷晴（Step）與陳昇竟在早餐時公然拖手現身，引發全場起哄！Step全程流露出少女般的羞澀表情，更一度嚇到躲在陳昇身後，畫面充滿粉紅泡泡。此舉立即引來其他成員追問，新組員梁敏巧（Maggie）一坐下便追問：「你尋晚點呀？」而一直對Step有意的細John更忍不住跨組搭嗲：「係咪唔使拍喇你哋？」至於之前曾與Step打網球密會的Jacob，則坦言看到這一幕相當不開心，更懷疑二人關係是否已昇華：「係咪佢哋尋晚已經傾咗好多嘢呢？令到佢哋關係昇華咗咁多呢？」
葉蒨文Eddie驚爆身世神巧合 感情火速升溫
另一邊廂，葉蒨文（Sophie）與林堡熙（Eddie）的感情線亦有突破性發展！在新分組下，Eddie成功撇開勁敵GM與女神同組，二人在執行任務期間，Eddie不但展現「人肉GPS」專長讓Sophie眼前一亮，閒聊時更意外發現兩人背景有「神巧合」！原來他們同樣在四歲左右經歷父母離異，之後更同樣是與母親及後父同住。當Eddie得知此巧合時，嘴角忍不住展現「謎之微笑」，喜悅之情溢於言表。他受訪時坦言因此更了解Sophie：「所以佢可能好細個就慣咗有一種唔好靠屋企人嘅感覺，有種獨立喺度」。Sophie亦對Eddie好感度激增，連旁觀的Kris都大讚兩人好夾！
GM慘被棒打鴛鴦 激動大嗌：邊個拆散我哋
眼見心儀的Sophie與Eddie感情升溫，被強制分開的GM自然極度氣憤！鏡頭前他不但全程酸樣外露，更一度激動至大力拍大髀，向節目組高呼：「邊個棒打鴛鴦？！」醋意大發。不過，與Sophie同房過後，GM似乎變得更積極主動，懶理Eddie在旁「擋路」，竟借啲意上演「紙巾傳情」來冧Sophie，更主動要求已離組的Sophie坐在自己身旁，見女方想起身時更口花花說：「你唔好走住啦！」出盡法寶力挽狂瀾，氹得Sophie心花怒放，三角關係極具火藥味。
細John終圓夢同組李芷晴 貼心劈柴狂加分
在這次大洗牌中，有人歡喜有人愁，而姜卓文（細John）可算是贏家之一。他由節目一開始已高調表示想追求李芷晴（Step），如今終於如願以償被分到同一組，存在感立即「歸位」。在執行劈柴任務時，細John為了讓Step體驗樂趣，除了細心挑選大小適中的木頭，更體貼地先將斧頭插入木頭方便她發力，一系列窩心舉動讓Step甜在心頭，更公開激讚細John非常細心。未知一直對細John有好感的Carman眼見此情此景，會否又再呷醋，而細John與Step的感情線又會否因此正式展開？