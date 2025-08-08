《女神配對計劃》驚爆大洗牌！李芷晴公然拖手新歡｜葉蒨文戀上Eddie爆神巧合激嬲GM？

戀愛真人騷《女神配對計劃》最新一集上演殘酷大兜亂，一夜過後竟有女神公然拖手新對象，主角竟是李芷晴（Step）及陳昇，場面震撼全場！另一邊廂，葉蒨文（Sophie）與林堡熙（Eddie）更驚爆身世有兩大神巧合，感情火速升溫，令原配對的GM大受刺激，究竟這場突如其來的大洗牌背後隱藏甚麼驚人發展？