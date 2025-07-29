女神配對計劃｜李芷晴被爆收工密會怕醜仔Jacob 男方一舉動獲激讚
李芷晴冧爆叫Jacob接放工
昨晚（29日），一眾女神齊集於myTV SUPER直播節目《女神陪你睇 #女神配對計劃》，期間李芷晴更大膽打給Jacob，主動問對方有無收看自己的直播。可惜Jacob當時正在打波，無法收看女方的直播。不過Stephanie並無氣餒，反而主動出擊，開口問Jacob可否來接自己收工，對方即時答應：「可以啊！」突如其來的反應，令Stephanie當場露出驚喜神情！
李芷晴收工密會怕醜仔Jacob
日前，李芷晴被拍到收工後急赴西沙，原來是會合Jacob學打網球。Jacob化身網球教練後，全程滔滔不絕，展現出專業又充滿魅力的一面。傳媒指Jacob教波時非常專業，更不時親手調整李芷晴的姿勢，充滿耐性。兩人期間有不少近距離接觸，更頻頻互望甜笑，空氣中瀰漫著超甜蜜的粉紅氣泡。在Jacob的悉心指導下，李芷晴球技火速上手，兩人你來我往對打，默契十足，感情明顯在迅速升溫。
女神疑中暑 Jacob反應超加分
打完波休息期間，Jacob的暖男本色表露無遺。他見到李芷晴頭髮亂了，便溫柔地幫她整理，又主動遞上食水，更化身「龍友」紮晒馬幫女神拍下多角度靚相，每一個舉動都細心又體貼，完全俘虜女神的心。未知是否天氣太熱，李芷晴在離開時疑似中暑，身體略感不適。Jacob再次「暖男」上身，立即陪伴她到冷氣地方休息，並火速跑去買藥，全程照顧得無微不至！
女神配對計劃｜李芷晴感觸爆喊 擔心嫁唔出
第八集的《女神配對計劃》Dating Camp中，Step在「心意配對遊戲」多次無人選中，獨守空房令她情緒崩潰，向阿Bob爆喊：「我會嫁唔出喇，係咪呀？」、「係咪我真係要檢討吓自己？…會唔會諗嘢有啲奇怪？」平時八卦妹形象的Step難得展現脆弱一面，坦言對感情的迷茫，觀眾睇到都心疼！
李芷晴言論惹爭議！網民批「劇情式」擇偶觀太假
網民質疑李芷晴的言論太過「劇本化」，直指其擇偶標準虛偽：「呢D說話真係多餘根本呢D女自己心中有把尺，把口話要好男人善良真心，但真係有好男仔真心對佢，呢D級數的女最後咪又係話冇事業冇家底，根本呢D女就知道自己可以吸引到咩質素的男人。」、「拍戲有咁既演技就好」、「有人要你唔要啫……所以都係人揀你你揀人!」
網民指李芷晴「戀愛腦出事」
另有網民認為李芷晴有「戀愛腦」傾向：「唔知點解覺得佢係個啲好戀愛腦，拍拖好易發脾氣，要當佢公主咁先得個啲，可能佢唔係，但望住佢個陣硬係有依個感覺。」
還有網友直言：「講真啦，有阿Mike鍾意你，你都喊三聲啦！當然啦！以你嘅及素可以吸引到有好多有錢人！要擔心？但係啲所謂嘅有錢人，係咪你想要嘅？滿唔滿足到你？又係另外一件事！」
網民分析李芷晴行為心理：個人觀念主導一切
網民分析李芷晴行為心理：個人觀念主導一切，若覺得自己不適合或不喜歡照顧孩子，切勿為了迎合他人而改變，以免日後後悔。不少人年輕時聲稱不婚不育，但隨著年齡增長和經歷積累，想法可能轉變——原本不婚的可能渴望婚姻，結了婚後又可能從抗拒生子到動心。如今說「不要」，但到了某個年紀，或許就會改變心意。