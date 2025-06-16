女神配對計劃｜林俊其「翻版王浩信」入行9年背景公開 同呢位港姐傳過緋聞！
林俊其撞樣王浩信
現年28歲林俊其自2016年起成為無綫電視的特約演員，2017年則以模特兒身份拍攝廣告或微電影。2018年，他選擇投考無綫電視藝員訓練班（短期），翌年畢業後正式加入無綫電視，同年12月轉為合約藝員。他曾在《踩過界》中擔任王浩信的替身，並在《兄弟》中飾演年輕版王浩信，因此外形與王浩信高度相似，引起了不少網上討論。
同呢位港姐傳過緋聞！
今年2月，林俊其被傳出與2022年港姐季軍28歲梁超怡交往，二人被發現穿著「白色情侶裝」在尖沙咀約會，兩人在逛街購物和享用浪漫晚餐期間，梁超怡對一個Labubu巨型公仔展現出濃厚興趣，並與林俊其一起拍照，顯示出他們正處於熱戀階段。
梁超怡火速落閘否認拍拖
事後，梁超怡在IG story貼出二人合照交待關係：「個日黑色月光宣傳完左後，同我好兄弟毫不避諱地一齊去食lunch，跟住叫佢陪我揀生日禮物俾朋友，我們是劇中相戀不是現實中相戀，謝謝大家關心人。」火速落閘否認拍拖。
林俊其為緋聞解話
林俊其在接受傳媒訪問時，斬釘截鐵地表示無意追求梁超怡。他透露，跟《黑色月光》中幾位演年輕版的藝員因拍劇而變得熟絡，互相幫助的情誼也在增強。他否認了與梁超怡穿著情侶裝約會的傳聞，解釋稱當日出席劇集宣傳活動撞衫，工作後一起午餐和陪伴對方買東西僅是朋友間的社交行為，並無其他意思。
林俊其拍《刑偵12》曾患1怪病
林俊其透露拍攝《刑偵12》時因為吃多了宵夜及油膩食物，以致身形暴脹、一發不可收拾；之後他努力減磅，瘋狂打籃球及減少攝取澱粉質，成功由原本的78Kg減至71.3Kg，笑言回復狀態的同時，更令保怡差點認不出他：「你邊個嚟架？樂仔嚟架！搞咩瘦咗咁多！」俊其又指若有細心留意，會發現他演出《刑偵12》時其實時肥時瘦，皆因他拍攝時患了怪病，擾攘了接近一個月才有好轉，並因而暴瘦了接近7kg，所以才會「暴肥暴瘦」。「我當時唔敢話畀劇組聽自己病咗，因為驚影響進度。巢導好好，有次我因為病覺得自己表現得唔好同佢Say sorry，佢就同我講『有咩唔好啫，就算唔好，拍多啲咪好咯，我哋都係想一齊做好件事嘅，最緊要之後好架啫，依家唔好唔緊要架。』，真係好感動。」俊其又感激佳導一直給予很多機會：「佢話今次呢個角色，係想我好好練習，穩番個基本功。」