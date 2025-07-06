女神配對計劃第5集｜林俊其再度剖白 羅毓儀連環追問場面超尷尬

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戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》第5集焦點情侶，是最後一枱「三角枱約會」的女神是羅毓儀與藝員同事林俊其。

林俊其深情告白 自爆揭6年前一見鍾情

在戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》第5集，女神羅毓儀（Yuki）與組員進行「三角枱約會」。林俊其在本集以火力全開的姿態追求心儀多年的Yuki。他在節目中透露，早在六年前拍攝劇集《伙記辦大事》時，已對Yuki一見鍾情。林俊其回憶：「我好記得真係，《伙記辦大事》」Yuki驚訝回應：「咁耐之前？」

女神配對計劃 林俊其 羅毓儀 一見鍾情 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

江美儀高呼：「唉吔，冧死！」

林俊其續說：「嗰次真係我第一次見你，你係（演）陪審團，跟住你一嚟到時，咁啱我就望到，『嗯？！呢個女仔…幾好』」說完，他送上迷人電眼，令Yuki甜蜜回應：「真咩？…」林俊其更補充：「跟住我（嗰日）成個注意力放咗喺隔籬（當日Yuki所在位置）。」此話令花生團成員江美儀高呼：「唉吔，冧死！」林俊其還首度分享過去六年對Yuki的愛意斷斷續續，以及為何拖至今日才鼓起勇氣表白。

女神配對計劃 林俊其 羅毓儀 一見鍾情 《伙記辦大事》在2019年9月開拍，當時羅毓儀剛考入TVB藝訓班，是林俊其師妹，於劇中只是路人角色，直至2020年才憑《愛回家》「路小小」一角入屋。（圖片來源：TVB）
《伙記辦大事》在2019年9月開拍，當時羅毓儀剛考入TVB藝訓班，是林俊其師妹，於劇中只是路人角色，直至2020年才憑《愛回家》「路小小」一角入屋。（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 林俊其 羅毓儀 一見鍾情 《伙記辦大事》主角係馬德鐘，林俊其飾演他身後的律師Max，反而飾演陪審團的羅毓儀並沒有角色名字。（圖片來源：TVB）
《伙記辦大事》主角係馬德鐘，林俊其飾演他身後的律師Max，反而飾演陪審團的羅毓儀並沒有角色名字。（圖片來源：TVB）

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（圖片來源：TVB）

Yuki半信半疑 場面超尷尬

雖然林俊其的深情告白打動人心，但Yuki對他的真誠抱持半信半疑態度。本著「愛是懷疑」，Yuki向林俊其提出一連串問題，令林俊其一時難以招架，花生團也看得肉緊。江美儀評論：「好老尷呀佢兩個！」黃嘉雯則說：「因為林俊其做每一步都好小心翼翼。」江美儀補充：「佢諗太多喇！」

女神配對計劃 林俊其 羅毓儀 一見鍾情 旁觀的花生友睇得好肉緊。（圖片來源：TVB）
旁觀的花生友睇得好肉緊。（圖片來源：TVB）

羅毓儀懷疑有人「通水」

林俊其坦言追求Yuki的過程頗為艱難：「我都知道佢係安全感唔係好夠嘅人，佢質疑我係咪咁架、係咪咁架，所以都kick架。」此外，Yuki曾因林俊其在海選中「好似好了解我咁」而心動，但冷靜後卻懷疑有「愛的間諜」暗中通水。她說：「我覺得好奇怪，因為我同你唔係好多接觸，但你講好多嘢都好中（我），我即刻好陰謀論，係咪xxx或者xxx通水？」最後林俊其終於爆出一個令Yuki意想不到的人名！

女神配對計劃 林俊其 羅毓儀 一見鍾情 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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