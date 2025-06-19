女神配對計劃｜林俊其大唱英文歌冧爆羅毓儀 Bob搶先劇透節目尺度！
女神配對計劃｜林俊其大唱英文歌冧爆羅毓儀
羅毓儀（Yuki）今日孖住有「翻版王浩信」之稱嘅林俊其、DJ海淦清（T.MAX），以及醫美集團太子爺陳衍丞（Kenneth）登場。Yuki隨後隨即抽選男嘉賓互動時，就抽中於第2集時真誠表白兼被網民睇好嘅林俊其。
2人先回答「鍾唔鍾意另一半撒嬌」嘅問題，之後Yuki更被要求即場向林俊其撒嬌，不過林俊其見Yuki超怕醜唔敢撒嬌後，就主動大唱韓文歌冧爆對方，甜蜜指數爆燈！
女神配對計劃｜3大女神心動選手「唔齊腳」現身
除咗羅毓儀與葉蒨文「齊team」登場外，梁敏巧、李芷晴，以及關嘉敏組別嘅選手因工作原因未能出席，導致上述3組都分別僅得2位選手登場，不過就仍然無阻女神大派福利互動！
梁敏巧抽中律師劉啟進（Matt）進行互動，並即席為其按摩；李芷晴抽中金融科技公司分析員林焌堯（Jacob），並與其十指緊扣合照；關嘉敏則選中iBanker黃家俊（Matthew），並與其互講情話，最後更獲主持阿Bob福利大放送與姜卓文（細John）互動。
女神配對計劃｜Bob搶先劇透節目尺度
今日嘅記招除咗有女神與選手互動外，更回覆埋網民3大提問：「節目尺度有幾大，遲啲會唔會有親密接觸」、「其實有冇劇本」，以及「點解想做女神配對節目」。
對於節目尺度，Bob首先表示「一定要留意節目」，並稱「每個人對親密嘅定義都少少唔同，咁喺我心目中其實佢哋都已經係好親密㗎喇」。並稱對之後嘅集數有期望：「好期待嗰幾集佢哋嘅接觸嘅程度可以比依家再親密啲」。而監製莫文浩亦親自回應「劇本論」：「講真啲劇本都寫唔到」，兼表示：「其實我哋為咗好似你哋頭先睇到嘅嗰啲真實反應，佢哋每一次都係到最後一刻先知道會發生咩事，所以所有決定都係非常真實同真摯，咁先能夠令嗰粒花生咁好食」，不過亦呼籲大家「食花生嘅時候，都請大家畀啲空間同參賽者」。最後更透露「想做一個可以傳達愛嘅節目」，並直言：「每一個女仔其實都值得被愛，同埋值得搵到真命天子」，令幾位女神聽到起雞皮！