女神配對計劃｜林俊其大唱英文歌冧爆羅毓儀 Bob搶先劇透節目尺度！

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TVB戀綜《女神配對計劃》今日（19日）舉行「戀愛預告記者會」，節目中嘅5位女神與一眾參賽者除咗在記招上大玩甜蜜互動外，主持人林盛斌（Bob）仲搶先劇透接下啦嘅節目尺度，以及監製親自回應網民問題……

女神配對計劃｜林俊其大唱英文歌冧爆羅毓儀

羅毓儀（Yuki）今日孖住有「翻版王浩信」之稱嘅林俊其、DJ海淦清（T.MAX），以及醫美集團太子爺陳衍丞（Kenneth）登場。Yuki隨後隨即抽選男嘉賓互動時，就抽中於第2集時真誠表白兼被網民睇好嘅林俊其。

2人先回答「鍾唔鍾意另一半撒嬌」嘅問題，之後Yuki更被要求即場向林俊其撒嬌，不過林俊其見Yuki超怕醜唔敢撒嬌後，就主動大唱韓文歌冧爆對方，甜蜜指數爆燈！

女神配對計劃 林俊其 羅毓儀（Yuki）今日孖住有「翻版王浩信」之稱嘅林俊其（左）、醫美集團太子爺陳衍丞Kenneth（右一），以及DJ海淦清T.MAX（右二）登場。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
羅毓儀（Yuki）今日孖住有「翻版王浩信」之稱嘅林俊其（左）、醫美集團太子爺陳衍丞Kenneth（右一），以及DJ海淦清T.MAX（右二）登場。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
女神配對計劃 林俊其 羅毓儀抽中於第2集時真誠表白兼被網民睇好嘅林俊其。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
羅毓儀抽中於第2集時真誠表白兼被網民睇好嘅林俊其。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
女神配對計劃 林俊其 羅毓儀更被要求即場向林俊其撒嬌，不過林俊其見Yuki超怕醜唔敢撒嬌後，就主動大唱韓文歌冧爆對方！（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
羅毓儀更被要求即場向林俊其撒嬌，不過林俊其見Yuki超怕醜唔敢撒嬌後，就主動大唱韓文歌冧爆對方！（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
女神配對計劃 林俊其 羅毓儀在第2集中聽到林俊其歌真誠告白後超級感動，事後接受訪問時更表示林俊其睇到佢自卑嘅一面，並直言「冇諗過會有人鍾意咁樣嘅自己」。（圖片來源：TVB）
羅毓儀在第2集中聽到林俊其歌真誠告白後超級感動，事後接受訪問時更表示林俊其睇到佢自卑嘅一面，並直言「冇諗過會有人鍾意咁樣嘅自己」。（圖片來源：TVB）

女神配對計劃｜3大女神心動選手「唔齊腳」現身

除咗羅毓儀與葉蒨文「齊team」登場外，梁敏巧、李芷晴，以及關嘉敏組別嘅選手因工作原因未能出席，導致上述3組都分別僅得2位選手登場，不過就仍然無阻女神大派福利互動！

梁敏巧抽中律師劉啟進（Matt）進行互動，並即席為其按摩；李芷晴抽中金融科技公司分析員林焌堯（Jacob），並與其十指緊扣合照；關嘉敏則選中iBanker黃家俊（Matthew），並與其互講情話，最後更獲主持阿Bob福利大放送與姜卓文（細John）互動。

女神配對計劃 林俊其 梁敏巧抽中律師劉啟進（Matt）進行互動。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
梁敏巧抽中律師劉啟進（Matt）進行互動。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
女神配對計劃 林俊其 李芷晴抽中金融科技公司分析員林焌堯（Jacob）。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
李芷晴抽中金融科技公司分析員林焌堯（Jacob）。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
女神配對計劃 林俊其 李芷晴更與Jacob十指緊扣合照！（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
李芷晴更與Jacob十指緊扣合照！（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
女神配對計劃 林俊其 關嘉敏則選中iBanker黃家俊（Matthew）（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
關嘉敏則選中iBanker黃家俊（Matthew）（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
女神配對計劃 林俊其 阿Bob直言最想睇Carmen同細John有發展，因此阿Bob就福利大放送，安排關嘉敏與姜卓文（細John）互動。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
阿Bob直言最想睇Carmen同細John有發展，因此阿Bob就福利大放送，安排關嘉敏與姜卓文（細John）互動。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
女神配對計劃 林俊其 葉倩文則抽中大熱嘅曾展望（GM），2人更現場上演公主抱，甜蜜指數爆燈！（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
葉倩文則抽中大熱嘅曾展望（GM），2人更現場上演公主抱，甜蜜指數爆燈！（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）

女神配對計劃｜Bob搶先劇透節目尺度

今日嘅記招除咗有女神與選手互動外，更回覆埋網民3大提問：「節目尺度有幾大，遲啲會唔會有親密接觸」、「其實有冇劇本」，以及「點解想做女神配對節目」。
對於節目尺度，Bob首先表示「一定要留意節目」，並稱「每個人對親密嘅定義都少少唔同，咁喺我心目中其實佢哋都已經係好親密㗎喇」。並稱對之後嘅集數有期望：「好期待嗰幾集佢哋嘅接觸嘅程度可以比依家再親密啲」。而監製莫文浩亦親自回應「劇本論」：「講真啲劇本都寫唔到」，兼表示：「其實我哋為咗好似你哋頭先睇到嘅嗰啲真實反應，佢哋每一次都係到最後一刻先知道會發生咩事，所以所有決定都係非常真實同真摯，咁先能夠令嗰粒花生咁好食」，不過亦呼籲大家「食花生嘅時候，都請大家畀啲空間同參賽者」。最後更透露「想做一個可以傳達愛嘅節目」，並直言：「每一個女仔其實都值得被愛，同埋值得搵到真命天子」，令幾位女神聽到起雞皮！

女神配對計劃 林俊其 阿Bob表示節目仍在拍攝當中，但就十分期待之後嘅集數可以見到女神們與一眾選手有更親密嘅互動。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
阿Bob表示節目仍在拍攝當中，但就十分期待之後嘅集數可以見到女神們與一眾選手有更親密嘅互動。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
女神配對計劃 林俊其 監製莫文浩亦親自回應「劇本論」，並表示節目中嘅真實互動係「劇本都寫唔到」，並指女神們都係最後一刻限先知道會發生咩事。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
監製莫文浩亦親自回應「劇本論」，並表示節目中嘅真實互動係「劇本都寫唔到」，並指女神們都係最後一刻限先知道會發生咩事。（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
女神配對計劃 林俊其 監製莫文浩更表示「每一個女仔其實都值得被愛」、「如果搵到真命天子嘅時候呢，你就會成為佢心目中唯一嘅女神」，超肉麻發言聽到女神們都表示起曬雞皮！（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）
監製莫文浩更表示「每一個女仔其實都值得被愛」、「如果搵到真命天子嘅時候呢，你就會成為佢心目中唯一嘅女神」，超肉麻發言聽到女神們都表示起曬雞皮！（圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台）

撰文：東方新地圖片來源：youtube@TVB 娛樂新聞台資料或影片來源：原文刊於新假期

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