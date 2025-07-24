女神配對計劃｜林俊其被爆曾示愛羅毓儀閨密王菲 本尊火速貼對話力證只鍾情呢位
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TVB真人騷《女神配對計劃》中一眾求愛勇者近期人氣急升，當中力追女神羅毓儀嘅藝人林俊其正是其中一位。不過近日林俊其就被爆曾在另一節目公然示愛羅毓儀的閨密王菲，火速引發網民熱議，更質疑其「講大話博出位」，搞到本尊都火速親自回應……
林俊其被爆曾示愛羅毓儀閨密王菲
網民在社交平台翻出林俊其早前參與節目時，直言曾對王菲有意思的片段，與現時自稱暗戀羅毓儀6年版本大相逕庭。有網友質疑其心虛：「記得佢講過暗戀公司同事王菲，宜家又話暗戀Yuki 6年，可信嗎？」討論區一時爆發爭論。
林俊其親貼對話力證心意
面對連串質疑，林俊其親自回應，表示當年公開示愛僅屬節目效果：「遊戲其實最後要打電話俾對方，我同王菲都是好老友，所以我打畀佢會冇咁尷尬」，更稱「事後我都即刻message，不過佢知我拍緊嘢佢都明」強調和王菲只是朋友，網上傳言純屬誤會。
為進一步自證清白，林俊其更公開與王菲的對話截圖，聲稱早於2021年就已向王菲透露對羅毓儀有意，與節目無關。他強調自己無「為上位」說謊，盡顯坦誠態度。部分網友接受解釋：「合理！信佢」，不過亦有不少人認為不盡不實。
撰文：東方新地圖片來源：ig@wongfeiiiiii、小紅書截圖、threads圖片、ig@manho_mok資料或影片來源：原文刊於新假期