女神配對計劃｜林俊其被爆曾示愛羅毓儀閨密王菲 本尊火速貼對話力證只鍾情呢位

TVB真人騷《女神配對計劃》中一眾求愛勇者近期人氣急升，當中力追女神羅毓儀嘅藝人林俊其正是其中一位。不過近日林俊其就被爆曾在另一節目公然示愛羅毓儀的閨密王菲，火速引發網民熱議，更質疑其「講大話博出位」，搞到本尊都火速親自回應……