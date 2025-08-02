《女神配對計劃》林俊其I人形象崩壞｜突變霸總5招強攻羅毓儀Yuki 「小生眼神」求同床嚇到面紅！

戀愛真人騷《女神配對計劃》最新一集峰迴路轉！將於明晚（3日）播出的內容中，一直被指內向的林俊其（Kris）突然主動性大爆發，對羅毓儀（Yuki）展開猛烈攻勢！Kris不但上演霸總式親親，更用「小生眼神」請求同床，連環攻勢嚇到Yuki全程面紅兼心跳加速，究竟I人Kris為何突然逆轉，他與Yuki的關係會否因此升溫？