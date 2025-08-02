《女神配對計劃》林俊其I人形象崩壞｜突變霸總5招強攻羅毓儀Yuki 「小生眼神」求同床嚇到面紅！
Kris明晚突變進擊I人 5大求愛招式全公開
在最新一集預告中，一直強調自己是I人的Kris，與Yuki的關係出現驚人逆轉，他突然主動level up，向Yuki進行「猛烈求愛五式」，招招都甜到入心！當中包括Kris一早知道Yuki身體不適，貼心準備暖身黑糖薑茶；在眾目睽睽下見Yuki凍到發抖，立即為她披上愛心外套，此舉更引爆現場「男士除衫潮」，GM曾展望、黃家俊等紛紛模仿為自己女神披衣，場面搞笑。高潮位出現在玩遊戲時，Kris為演繹「接吻」題目，竟霸總上身將Yuki的頭轉向自己，意圖親吻，嚇到Yuki當場定格兼面紅，究竟二人最後有否真錫，絕對是全集焦點！
Kris小生眼神求同床 Yuki一句「咦」洩少女心事
兩人的曖昧氣氛在同房後繼續升溫！進擊的Kris繼續出招，先是送上自己親手繪畫的Yuki卡通樣水杯，上面更寫上「A Smile Starts Here」，冧到Yuki全程現出「腰果眼」。其後二人討論床位問題，原被安排瞓梳化的Kris，為爭取與女神同床，竟全程開啟「小生眼神」模式攻擊Yuki，又扮慘情話自己會冇被冚，幾經撒嬌後，Yuki終於屈服，害羞地大叫一聲「咦」來釋放內心激動，更搞笑道：「其實張床又唔係好細，佢就算瞓咗都有空間嘅。」一句話盡顯少女心事！
另一CP同樣吸睛 Matt公主抱梁敏巧變打卡熱點
當Kris與Yuki的關係急速升溫時，另一對愈來愈受歡迎的「M&M CP」梁敏巧（Maggie）與劉啟進（Matt）亦同樣搶焦！二人在遊戲中落敗，被罰要由Matt以公主抱方式抱著Maggie食百力滋，畫面既刺激又充滿粉紅泡泡，令現場其他嘉賓全部化身花生友，瘋狂舉機拍攝，意外變成「打卡熱點」，場面極度爆笑。Matt亦因此正式獲封節目「肌肉擔當」，Maggie事後更大爆被抱感受，笑言：「我 feel 到佢個胸肌好大咯。」Matt的細心亦打動女神，他記得Maggie提過喜歡黑朱古力，便在日本旅行時花盡心思搜羅並送上作手信，令Maggie甜入心扉。
預告片震撼網民 狂猜Kris Yuki會否假戲真做
節目預告一出，立即在網上引起熱烈討論，網民對Kris由I人突變霸總的舉動感到極度震驚同興奮！大批網民湧入討論區留言：「Kris終於出手啦！I人原來可以咁主動！」、「求同床嗰part太刺激，Yuki個樣冧到暈！」、「霸總式親親？想睇佢哋真係錫落去！」、「Kris啲小生眼神邊個頂得順？」不少觀眾都表示非常期待看到這對CP的關係大躍進，更狂猜二人會否因此戲假情真，成為真正的情侶！