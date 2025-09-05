女神配對｜羅毓儀醉後失態！林俊其幕後再顯暖男行為獲讚「唔似做戲」
林俊其直播自爆超Sweet刪剪畫面 為照顧醉酒Yuki捧巨型垃圾桶
在深情告白影片引起熱話後，林俊其（Kris）與另一位參賽者曾展望（GM）一同開直播與網民互動，期間更大爆拍攝時從未公開的絕密片段！Kris憶述，在Dating Camp期間Yuki曾意外喝醉，當時情況混亂，Yuki更一度表示想嘔吐。Kris見狀，二話不說就在附近找到一個超巨型垃圾桶，並全程捧著它緊緊跟在Yuki身後，以防她隨時需要。他笑言：「我咪一路拎住個垃圾桶一路跟住佢，嗰幕真係好正。」官方其後發布了相關的被刪畫面，只見Kris全程神情專注，小心翼翼地「追蹤」著Yuki，一有異動便立即將垃圾桶遞上，其細心又帶點傻氣的舉動，完美演繹了何謂「暖男天花板」，盡顯無微不至的體貼。
GM曾展望直球認愛葉蒨文 「我好少可指名道姓咁表達心意」
同場直播的GM亦不遑多讓，直球式向心儀女神葉蒨文（Sophie）表達心意，坦承自己從未如此認真追求一位女生。GM罕有地剖白：「我好少為追一個女仔而追一個女仔，通常都係自然一齊…我好少可指名道姓咁表達心意，好少做咁多…」證明Sophie在他心中是獨一無二的存在。他更自爆在三角枱飯局拍攝前，心情極度緊張，在場外來回踱步了三、四十個圈。更甜蜜的是，原來Sophie事後曾向製作組求情，希望剪輯時能盡量避免播出GM過於緊張的鏡頭，純粹是出於保護同事的心，讓GM得知後亦流露出冧爆的表情，兩人之間的火花不言而喻。
網民洗版式力撐林俊其 「Yuki有Kris一定好幸福」
林俊其的「十年承諾」影片曝光後，網上討論區及社交平台被支持的留言瘋狂洗版，網民一面倒大讚他真誠又可靠，是值得付託終身的理想對象。不少網民表示被他的告白深深感動，紛紛留言：「講到同 Yuki 有個家，喊咗，好感動呀！Yuki 有 Kris 一定好幸福」、「呢個承諾很大」、「用嚟求婚都得了」、「好感動，好真誠～加油呀陽光男孩」。更有網民感性地寫道：「十年後嘅一個家，簡簡單單嘅愛平平淡淡嘅幸福，希望你真心做得到，就用時間證明一切，對的時間對的人，加油吧」。看來Kris已憑藉其真誠與行動，贏盡民心，成為觀眾心目中的完美男友人選。