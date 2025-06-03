女神配對計劃｜「翻版林敏驄」無厘頭表現笑到碌地 自爆異地戀分手原因 蔡卓妍：笑死我
「翻版林敏驄」面試無厘頭表現笑到碌地
自稱「唔係好識講嘢」的王維燁，全程對答妙語連珠、瘋狂遊花園答咗等於冇答，連出名轉數快的節目主持林盛斌（阿Bob）甘拜下風之餘，亦令不少網民聲稱笑爆肚！阿Bob昨日將「翻版林敏驄」的面試片段上載社交網，結果在短短不足20小時內，單是臉書已吸獲超過100萬views，近一千名網民留言大讚好笑，更有不少人畀維燁搞到連食飯或打機都不能集中精神、一味狂笑，相當誇張。
自爆異地戀分手原因
其中一part被問到最難忘感情經歷時，王維燁就提到初戀：「（維持咗幾耐？）當時因為異地戀原因，（佢在哪裡？你在哪裡？）佢就東莞，（你呢？）我廣州囉！」阿Bob即刻忍唔住爆：「咁點算係異地戀啫，好似同緊林敏驄傾偈咁樣呀。」
網民笑指：「佢一定要入圍！好好笑，我喜歡」、「香港好多人都異地戀，一個柴灣，一個上水」、「佢嗰種應答唔係講笑，想扮都扮唔到，佢係真心。嗰種好似答咗你又無答到啲咩嘅感覺」、「答非所問嘅最佳示範」、「完全滿足到我不開心的時候想快樂的時刻！」、「真係攞命～笑到窒息」、「黎明有接班人」、「太極高手」、「星爺D戲都度唔到這些對白」、「笑片有接班人」、「林敏驄有對手」。
蕭正楠：東莞廣州，結婚生BB一定係混血兒
至於阿Bob IG，亦吸引了大批藝人好友湧入留言，就連蔡卓妍及蔣家旻亦有留意節目，阿SA：「笑死我」、蔣家旻：「尋晚笑到我哩」、蕭正楠：「東莞廣州，結婚生BB一定係混血兒」；就連節目中其中兩位女神，亦忍不住留言湊熱鬧，並似乎對維燁情有獨鍾，葉蒨文：「其實咁守得秘密，呢啲做朋友一流」、梁敏巧：「可唔可以叫佢返嚟，我想同佢瘋狂傾偈」，當中梁敏巧的留言，已吸獲510 Likes，維燁受歡迎程度可見一班。
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