女神配對計劃｜林澤謙首發文回應被爆曾入獄傳聞 親述事件兼認後悔：承擔咗應有嘅後果

TVB真人騷《女神配對計劃》正在熱播，不過節目播出後多位「求愛勇者」就接連被爆出黑材料。當中葉蒨文嘅「求愛勇者」林澤謙（阿謙）就被爆疑入獄消息，連日來引起唔少網民熱議。日前（1日）阿謙就首度發文回應事件，除咗在文中親述事件外，亦坦言十分後悔……