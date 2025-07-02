女神配對計劃｜林澤謙首發文回應被爆曾入獄傳聞 親述事件兼認後悔：承擔咗應有嘅後果
女神配對計劃｜林澤謙首發文回應入獄傳聞
阿謙被爆曾入獄傳聞後未有即時回應事件，不過沉澱多日後，阿謙於日前（1日），在其個人社交平台發文親述事件，並對節目組表示歉意：
「事情係10年前，自己無知愚昧冇諗清楚，將資料交咗畀朋友，而呢啲資料最後亦被不妥當使用。我並冇參與任何投票行為，但我始終係做錯咗。我好後悔，亦承擔咗應有嘅後果。當時我可以做嘅，就係繼續努力完成學位同繼續努力訓練，為自己人生負責。」
女神配對計劃｜阿謙呼籲勿惡意中傷
除咗在文中重提事件當年之外，阿謙表示上述紀錄已經無效，因此並非外界所指刻意隱瞞或不作申報，即使被問起事件，自己亦會大方承認。阿謙更以「要學打波，先要學做人」勉勵自己，並呼籲大家勿惡意中傷任何人：
「係節目中我係真誠咁同每一位交流，我相信每位女神同參加者都係。鏡頭前我哋認真盡力參與、鏡頭下我哋係朋友，會傾唔同嘅嘢，只係節目時間有限￼大家未必有機會睇到更多。所以無論你係支持邊一位，我認為都冇需要惡意去中傷攻擊其他人。」
女神配對計劃｜網民力撐阿謙知錯能改
阿謙嘅帖文發布後隨即引來唔少人留言，而同為葉蒨文組別「求愛勇者」嘅林堡熙（Eddie）就直言：「對得住自己就夠，加油！」唔少網民亦力撐阿謙知錯能改：「人誰無錯啊 最緊要係知道錯並改正」、「成長就係咁 唔完美先叫人，每個人都會犯錯 最重要係你有勇氣面對同承擔」、「讓昨天歸於昨天 勇於承認 努力向前 真誠待人 撐你啊澤謙」、「每個人都有過去 知錯能改就好」、「欣賞你大大方方的態度」。
女神配對計劃｜林澤謙傳入獄後疑發文吐心聲 葉蒨文親回「介唔介意追求者有案底」問題
TVB真人騷《女神配對計劃》播出以來話題不斷，早前葉蒨文組別嘅「求愛勇者」林澤謙（阿謙），就被爆出疑曾因「種票」入獄，引起唔少網民關注。不過事件嘅主角阿謙就一直未有回應此事，直至早前才疑似以一則限時動態……
女神配對計劃｜阿謙疑以限時動態透露心境
《女神配對計劃》播出第三集後，除咗阿謙先贏一局，奪得女神芳心備受關注外，佢被爆出疑似入獄同樣引起唔少人熱議。而沉默多時嘅阿謙就在社交平台轉發帖文，文中更寫有：「我不是『必須』經歷這一切，而是『有機會』去經歷這一切。我感謝前方這段路，請大家好好看着我如何東山再起。」被指疑似回應連日來鬧得沸沸揚揚嘅入獄傳聞。
女神配對計劃｜葉蒨文親回「介唔介意追求者有案底」
對於「求愛勇者」阿謙被傳疑曾入獄傳聞，女神葉蒨文日前就親自回應網民「介唔介意有案底嘅追求者呢？如果有，會唔會選擇呢？」嘅問題。葉蒨文對此表示：「我更加在意一個人嘅現在，現在就已經包含佢嘅過去同埋思維，我亦都會觀察一個人嘅成長空間。」似乎對阿謙有案底傳聞唔太介意。
女神配對計劃｜港隊代表林澤謙撼贏GM奪女神芳心 被爆2021年疑曾入獄引熱議
TVB真人騷《女神配對計劃》有唔少話題參賽者，而葉蒨文（Sophie）嘅隊伍中除咗大熱嘅GM，以及富二代林堡熙（Eddie）外，上周播出嘅第3集中，手球港隊成員林澤謙（阿謙）就用真誠打動女神Sophie，瞬間成為焦點！不過阿謙隨後就被爆黑歷史，更被指佢於2021年時曾疑似因「種票」遭廉署起訴兼入獄嘅往事……
女神配對計劃｜林澤謙背景大公開
林澤謙，綽號阿謙，28歲的他2023年剛畢業於香港中文大學，他自小熱愛運動，特別是手球，曾代表香港手球隊參加多項比賽，並以其專業表現獲得認可。林澤謙在2024年以手球港隊代表身份擔任ViuTV奧運評述員，展現其在運動界的影響力。他性格謙厚、反應天然呆萌，憑藉低調魅力在《女神配對計劃》中圈粉無數。
女神配對計劃｜林澤謙被指曾入獄 同名寶覺中學學生涉2016立會IT界賄選種票
不過，在節目播出後，有網民爆料指「林澤謙」原來有入獄紀錄，在2016年立法會資訊科技界功能界別(資訊科技界)涉賄選及種票案中，廉署落案起訴共17名人士，當中包括一個的士協會的5名理事會成員，翻查當年報導，選舉事務處發現該界別的124人的表格上，同樣把「IEEE」英文全名中的「Engineers」，誤寫為「EnginesS」發現可疑，案發時只是22歲寶覺中學學生的「林澤謙」與籃球隊隊長等一共3人同被起訴，林澤謙是案中第12被告，因為無合理辯解而於2016年5月22日以相同目的接受接受850元作為他們投票予某候選人的誘因，案件由2019年開始審訊，最後在2021年10月已經入讀中大的林澤謙被判入獄6星期。（案件編號：DCCC 707/2019）
女神配對計劃｜同學邀林澤謙參加「種票計劃」 為$850犯案感後悔
案情指，2016年的士司機從業員總會時任幹事雷亞福邀請胞妹及兒子參與「種票計劃」，要求他們登記成為電機暨電子工程師學會（IEEE）會員，再登記為選民及按指示投票，可獲$1,000報酬。然後兒子再邀請友人及同學加入，並從報酬中「抽佣」。案中4名學生被告，幹事兒子雷敬賢的同學及朋友，雷敬賢曾在兩個聊天群組邀請同學及相關人士參與種票計劃，4名被告均在兩個群組內，由於對話留下紀錄，4被告在群組中的回應又顯示他們對計劃知情，甚至主動提供資料填表，成為罪證。
女神配對計劃｜網民意思超兩極
對於突然被爆出曾入獄嘅消息，網上隨即一片譁然，但亦有唔少網民留言力撐阿謙：「人誰冇錯！改過自新從新做人，可以畀機會佢」、「坐過監都有人變好人！」、「年少無知信朋友而犯小錯…好平常！」、「放過更生人士！只是係最美麗風景既地方路過啫！也可以說同愛回家好有緣！」、「唔算嚴重罪行，已經付出代價，不值一提」。
不過亦有人直言阿謙唔抵幫：「啲人睇人哋表面就話人哋老實 誠懇 點知畀佢外表呃曬 原來係坐過監」、「知自己事仲上，而家所有都查三代，只可以講有勇氣」、「身家唔清白對下一代影響很大」、「呢單真心黑歷史…幫唔過喎」。
女神配對計劃｜林澤謙「天然萌」有觀眾緣
手球港隊出身的林澤謙，在最新一集《女神配對計劃》中與戴上金絲眼鏡的林堡熙（Eddie）、以及風度翩翩的曾展望（GM）同場競逐葉蒨文（Sophie）芳心。雖然林澤謙性格謙厚、話不多，但在節目中不時被兩位勁敵搞到扁晒嘴。不過一眾網民就大讚佢夠晒可愛、反應天然呆萌。
林澤謙手球港隊出身 曾任ViuTV奧運評述
林澤謙性格可愛，於香港中文大學畢業，而且係手球隊出身，去年以手球港隊代表身份擔任ViuTV奧運評述員。
拍內褲廣告展現結實body
他曾為本地品牌拍攝一系列內褲廣告，大方展現結實body，反差魅力爆燈。
林澤謙手球運動員生涯：重點事件整理
林澤謙作為香港手球運動員，參與多項重要賽事並在運動界嶄露頭角，以下為其重點事件整理：
- 加入香港手球隊：林澤謙在大學期間加入香港手球隊，憑藉出色的運動天賦和訓練，成為隊中重要成員，多次代表香港參加地區性及國際比賽，展現其專業水準。
- 2024年ViuTV奧運評述員：2024年，林澤謙以香港手球隊代表身份擔任ViuTV奧運手球項目評述員，其專業解說和陽光形象獲得觀眾好評，為其打開娛樂圈大門。
- 內褲廣告展現身材：林澤謙為本地品牌拍攝內褲廣告，展示結實身材，廣告播出後引發網民熱議，其運動員體魄和反差魅力成為話題焦點。
- 參加《女神配對計劃》：2025年6月，林澤謙參加TVB《女神配對計劃》，與林堡熙和曾展望競爭葉蒨文芳心。雖然首兩集表現低調，其呆萌反應和溫柔性格獲網民大讚「可愛」，逐漸累積人氣。