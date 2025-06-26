女神配對計劃｜林澤謙傳入獄後疑發文吐心聲+葉蒨文親回「介唔介意追求者有案底」問題

TVB真人騷《女神配對計劃》播出以來話題不斷，早前葉蒨文組別嘅「求愛勇者」林澤謙（阿謙），就被爆出疑曾因「種票」入獄，引起唔少網民關注。不過事件嘅主角阿謙就一直未有回應此事，直至日前才疑似以一則限時動態……