女神配對計劃｜梁敏巧與律師Matt婚姻觀夾到爆燈認心動 閨蜜大爆梁敏巧背後目
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《女神配對計劃》第八集中，年薪超過100萬的「暖男律師」劉啟進（ Matt）與梁敏巧Maggie以超高默契贏得觀眾目光，不單止在遊戲中頻頻揀中對方心意，還在婚姻及家庭觀念上驚人地一致。
女神配對計劃第4集｜暖男律師Matt玩遊戲出現尷尬情況 抱住梁敏巧做深蹲「出事」
梁敏巧心如鹿撞 重拾戀愛初心
Maggie在節目中直言自從進入親密遊戲環節便感到非常害羞，好像重拾年少初戀的感動。她坦言已很久沒有出現「心如鹿撞」的戀愛感覺，更特意形容今次與Matt玩遊戲，「有怕醜嘅感覺，好耐都冇試過，好似返番去小朋友嗰種談戀愛心如鹿撞嘅感覺。」
閨密爆大料 梁敏巧參加節目真相揭盅
在一片粉紅泡泡氣氛下，Maggie的閨密鄧伊婷忽然公開爆料，指Maggie參加《女神配對計劃》真正目的是「搵老公生B」，因為她原來非常鍾意小朋友，早就希望結婚生子。閨密一句話震撼全場，一眾嘉賓亦起哄大叫要把握機會，令現場氣氛熱烈到最高點。
網民洗版力撐Matt同Maggie
節目播出後，網民紛紛於留言區熱烈討論，齊齊為Matt與Maggie送上祝福。二人在節目內表現出溫馨又可愛的互動，更得到網民一致激讚，「夾到爆燈」之餘，有人懷疑Matt有「A0」純情氣息，更稱他健身又專業正氣，與強勢型Maggie「一凹一凸」極之合拍。
有網民直指Matt「好純品」、「戇直男Feel」正好補足Maggie的強勢作風，完全是現實版「天作之合」，更期待二人在節目後擦出更大火花！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期