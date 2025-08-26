女神配對計劃｜梁敏巧馬尾學生造型獲洗版式激讚 真‧學生Look原來仲清純！

戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》日前播出一集，劇情峰迴路轉！「東張女神」梁敏巧（Maggie）的海外求愛者榮嘉爾（Jay）竟突然回歸，當面挑機一直與Maggie發展順利的「好好先生」劉啟進（Matt），Matt罕有展現強烈敵意，更怒睥對方，火藥味極濃的場面嚇窒Maggie，究竟女神最終會情歸何處？