女神配對計劃｜梁敏巧馬尾學生造型獲洗版式激讚 真‧學生Look原來仲清純！
榮嘉爾突襲回歸 Matt當場黑面拒讓座
在日前播出的節目中，早前因簽證問題未能參與拍攝的海外求愛者榮嘉爾（Jay）以踢館者身份回歸，目標直指梁敏巧（Maggie），誓要與劉啟進（Matt）一決高下。當Jay被安排坐在Maggie身旁，取代Matt的位置時，一直表現溫文的Matt瞬間「黑面」，滿臉敵意地說：「不行」，更以「我就不走」為由拒絕讓步，場面一度陷入僵局。雖然Matt最終還是讓座，但他充滿火藥味的眼神及反應，連見慣大場面的Maggie都大為震驚，直言：「我做咗《東張》咁耐，我都有種驚嘅感覺，佢哋好有火藥味，我覺得完全唔識 Handle。」
網民大讚Maggie馬尾校服Look勁靚
當晚一集有個小花絮位，就是網民洗版式大讚Maggie馬尾校服Look靚到爆燈！「Maggie正咗好多」、「個妝化得好靚紅卜卜咁，又紮馬尾」、「今日Maggie個妝勁靚」。其實Maggie讀書時的真‧學生Look亦唔輸蝕，樣子清純、甚有鄰家女孩Feel，又經常與女同學拍照留念，人緣不錯。
Matt型爆反擊榮嘉爾Jay 直認呷醋：你一嚟就趕我走
面對Jay的突襲，Matt以百分百戰鬥格迎戰。首先，他問Jay如何遙距維繫「長久關係」，獲Maggie大讚細心：「Matt第一時間幫我諗將來，我覺得佢好細心，好為我設想。」之後經安排，Jay代替Matt坐在Maggie身旁，面對「Maggie身旁的唯一」位置被搶走，Matt起初滿臉敵意說：「不行」，並以「我就不走」為由拒絕讓步；雖然Matt最後還是展現風度讓座，但已令Maggie大為震驚：「我做咗《東張》咁耐，我都有種驚嘅感覺，佢哋好有火藥味，我覺得完全唔識Handle。」Matt事後向製作訴心聲：「話晒我都有努力，先坐喺呢個位架嘛，你一嚟就將我趕走去後面，我覺得都有啲呷醋嘅。」到底Maggie最終會情傾「浪漫口甜Jay」、還是「誠意行動派Matt」，請密切留意9月8日起開始播放的《女神配對計劃 最後告白》。