女神配對計劃｜閨密團變黑手拆散熱們CP分組大洗牌 梁敏巧自揭被背叛傷痛史獲網民激讚：好老婆人選！
閨密團變黑手 Bob宣布強制大執位
昨晚節目尾聲，主持人Bob突然召集一眾女神的閨密，並宣布她們將成為「幕後黑手」，掌握重新配對的生殺大權，Bob直言：「你哋要將所有女神同男仔重新分配好！」閨密們似乎亦早有共識，更興奮表示：「我哋 Prefer 大執」、「今晚邊個同房係唔會再 Stay 喺佢個 group 架喇」，預告將會進行一次徹底的「大洗牌」。此舉意味著一直被看好的葉蒨文與曾展望、林俊其與羅毓儀，以及感情發展一日千里的梁敏巧與劉啟進，都將面臨被無情拆散的命運，突如其來的變動令氣氛瞬間變得緊張，觀眾都大呼刺激！
下集預告女神演技大考驗 李芷晴扮M痛勁逼真
除了即時的配對危機，節目組更釋出第十集預告彩蛋，五位女神將接受「神秘任務」，考驗她們的演技與男士們的即場反應。任務內容千奇百趣，包括李芷晴要扮M痛、關嘉敏（Carman）則要扮收到愛犬出事消息。預告片中，Carman的演出極度投入，一秒爆喊至梨花帶雨，演技大獲好評。
而李芷晴扮M痛的痛苦表情亦相當逼真，令男伴手足無措。更重要的是，預告片中已隱約透露了重新分組後的配搭，讓一眾忠實粉絲可以在下集播出前，先玩一輪「Photo Hunt」競猜最新CP組合，吊足觀眾胃口。
梁敏巧自揭被背叛舊史 劉啟進誓要打破女神心牆
在最新一集中，梁敏巧（Maggie）與「人氣求愛律師」劉啟進（Matt）的關係有重大突破。當Matt溫柔地指出「我覺得你有埲牆」時，Maggie罕有地敞開心扉，坦承因童年被朋友排斥及曾遭另一半背叛，令她難以對人交心：「慢慢發覺得同所有人保持關係嘅方法就係保持距離咯，去到一個位，我就會想 stop 人去再了解我咯。」
面對女神的脆弱，Matt不但沒有退縮，反而堅定地許下承諾：「死啦！好想打破你 munder牆！」甜蜜互動閃瞎全場。其後當被問到是否想有更多追求者時，Maggie更望實Matt甜笑回答：「呢一刻唔想咯」，曖昧指數爆燈！
網民一面倒激讚 梁敏巧獲封「最想娶好老婆」
節目播出後，網民反應極之熱烈，討論區被瘋狂洗版！關嘉敏（Carman）因體諒黃家俊玩足全日遊戲，主動提出自己瞓睡袋的貼心舉動，獲網民大讚：「Carman真係一個好貼心又好識為人著想嘅好女仔」。而梁敏巧（Maggie）的真情流露，更令她人氣急升，網民一面倒地力撐，並封她為「好老婆」人選，紛紛留言：「睇得耐覺得Maggie好啱做老婆，冇其他女神靚，但我覺得佢整體package ok」、「真係好啱做老婆，佢啲ig story都幾有深度」、「感覺幾為對方著想」。同時，網民亦大讚Matt表現真摯，更表示：「如果成事會祝福佢哋」。