女神配對計劃｜閨密團變黑手拆散熱們CP分組大洗牌 梁敏巧自揭被背叛傷痛史獲網民激讚：好老婆人選！

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》劇情愈來愈刺激！在昨晚（3日）播出的第九集結尾投下震撼彈，主持人林盛斌（Bob）竟宣布賦予「閨密花生團」權力，將所有男女配對推倒重來，意味著幾對漸入佳境的CP將被強制拆散！當中與「求愛律師」Matt感情升溫的梁敏巧，更在節目中罕有自揭曾被背叛的慘痛經歷，究竟這場大洗牌會如何影響各人感情發展？