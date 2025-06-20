女神配對計劃｜梁敏巧高EQ回應爭議兼揭曾患焦慮症 廣告被狠批大崩壞認唔出
女神配對計劃｜梁敏巧廣告被狠批大崩壞認唔出
近日有網民在社交平台出po，並貼出多張梁敏巧嘅廣告截圖，兼表示：「呢個女仔係咪最近TVB綜藝節目女神嗰個Maggie？冇惡意，真心想問」。該網民更在文中表示其貼出嘅圖片似乎與梁敏巧有啲似樣，不過就直言「但係呢個女仔有點兒那個」、「如果係嘅話，有少少嚇親」，並引來唔少人留言附和兼指梁敏巧嘅雙眼皮同髮色出曬事。
女神配對計劃｜梁敏巧高EQ回應質疑兼揭曾患焦慮症
對於節目播出後keep住被網民質疑外貌，梁敏巧日前就在社交平台高EQ發文回應，並指自己嘅外貌被抨擊到一文不值，更透露曾因容貌焦慮搞到有焦慮症嘅往事。
不過梁敏巧亦在文中鼓勵大家：「我堅信美不只是靠外表，而是你的善良、真誠、自信、智慧」、「女孩子不要因為被人一句而懷疑自己」，並直言：「我都被人人身攻擊到體無完膚，但我仍然很堅強，我知道，我堅信自己，知道自己的價值。」
女神配對計劃｜網民意見超兩極
梁敏巧嘅發文隨即引來唔少網民留言，當中有唔少鼓勵字句：「其實你好靚，只不過人地鍾意放大缺點來踩」、「我覺得你係咁多位女神入邊最吸引嗰個，我覺得內涵都好重要，同埋有知性美」、「真正嘅美在中喎！同埋你真係唔算差㗎」、「娛樂圈你是普通，但普通人來講，你算靚」。
不過亦有人狠批梁敏巧：「問題你內心都一樣醜呢，明明係靠babyface上位，卻努力撇清同babyface嘅關係」、「本身真係欣賞你做東張嘅精神，正義不畏懼，問問題有文又有路，但係上到節目，就將你真正一面揭露出嚟」、「貪錢就貪錢啦 靚唔靚？已經唔係重點」。
女神配對計劃｜30歲梁敏巧真素顏曝光！曾被彈個樣唔掂、眼下垂感自卑焦慮
女神配對計劃｜30歲的梁敏巧（Maggie）因主持《東張西望》而為觀眾認識，近期參與《女神配對計劃》再度成為熱話人物！其實梁敏巧並沒有自封「女神 」，選港姐入行時，其外貌曾被批評，她更因眼下垂感到自卑，甚至懷疑自己有焦慮症。幸好梁敏巧有阿Q精神，入行後鑽研化妝技巧改善五官的缺點，早前她更公開自己少女時代的舊照，指出當年身形上亦有缺陷，經過多年努力梁敏巧終重拾少少自信。
梁敏巧被《女神》製作組醜化 網民感不值：佢畀公司攞上枱！
第2集《女神配對計劃》Maggie與Babyface的互動成為焦點，對於Maggie最終拒絕Babyface，有網民認為代表互相利用告一段落，但也質疑製作組對Maggie太狠心，甚至帶頭以特效醜化Maggie被燒燶，同時又有網民攻擊梁敏巧的外表，對此，有熟悉Maggie的網友公道發聲：「佢擺明比公司擺上枱，佢最少講過一次話自己唔靚，連當事人都咁講，收手喇！唔好再post！」
女神配對計劃｜梁敏巧拍片教化妝技巧 真素顏曝光
梁敏巧除了是《東張西望》主持，近年她更在YouTube開設個人頻道，拍片做KOL，港姐出身又係靚女，梁敏巧不時在片中分享美容心得，早前她上載一條影片分享自己平時護膚及化妝的過程及小秘訣，當講到自己的樣貌時，梁敏巧自爆參選港姐時有行內人建議她要執執個樣。
梁敏巧被彈雙眼嚴重下垂
梁敏巧邊向觀眾介紹她用的護膚品及化妝品，邊親自示範化妝技巧，畫眼妝時她開始大吐苦水，直言不喜歡自己的眼型，參選香港小姐時更被導師及幕後建議：「如果你想入行嘅話，你整下隻眼喎，你隻眼咁下垂又咁細，點搞呀？」梁敏巧坦言當時打擊非常大，參選期間又有好多網民在網上對她評頭品足，令她更加感到自卑，她說：「其實到依家都好自卑。」因為她的臉形比較方腮骨亦明顯，曾在朋友聚會上被當眾恥笑上鏡時塊面會遮了3/4個鏡頭，梁敏巧為此亦耿耿於懷。
梁敏巧自認唔係靚女
梁敏巧雖然非常介意別人對她的批評，不過她亦在片中自認在圈中唔算係靚女，更在入行初期曾經在網上查找很多有關於整形的資料，梁敏巧更誇張到會為自己的五官每個一部分都做資料收集，了解當中的風險、修復期需要的時間以及效果，梁敏巧回想自己的行為直言：「我係黐咗線，我覺得自己嗰陣真係有少少焦慮症。」