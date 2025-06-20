女神配對計劃｜梁敏巧高EQ回應爭議兼揭曾患焦慮症 廣告被狠批大崩壞認唔出

TVB戀綜《女神配對計劃》播出後，除咗一眾參賽選手備受關注外，節目中嘅5位女神都同樣話題十足。當中30歲「東張女神」梁敏巧（Maggie）更連環被網民質疑參加資格，並就其外貌進行唔少批評。近日就有網民在社交平台po出梁敏巧嘅廣告片，不過就直言認唔到佢兼嚇親……