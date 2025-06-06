女神配對計劃｜梁敏巧揚言鍾愛「霸道總裁」曾被Babyface港男力追成熱話！

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全新戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，由有「金牌媒人」之稱的林盛斌（Bob），與「星級花生團」攜手為無綫五大女神（排名不分先後）梁敏巧（Maggie）、葉蒨文（Sophie）、李芷晴（Stephanie/Step）、關嘉敏（Carman），及羅毓儀（Yuki）公開招親搵男友，節目將於本周日（8日）晚九點翡翠台正式首播。

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梁敏巧揚言鍾愛「霸道總裁」

《女神》第一集「初見」篇，將會公開五大女神的拍拖次數及單身時間，揚言鍾愛「霸道總裁」的30歲Maggie，希望可以「搵到老公」！

女神配對計劃 梁敏巧 揚言鍾愛「霸道總裁」的Maggie，希望可以「搵到老公」（圖片來源：TVB）
揚言鍾愛「霸道總裁」的Maggie，希望可以「搵到老公」（圖片來源：TVB）
女神配對計劃 梁敏巧 揚言鍾愛「霸道總裁」的Maggie，希望可以「搵到老公」（圖片來源：TVB）
揚言鍾愛「霸道總裁」的Maggie，希望可以「搵到老公」（圖片來源：TVB）

梁敏巧踏入30歲：尋覓到我如意郎君

「東張女神」梁敏巧在她的30歲生日那天，於社交平台IG上分享了一系列美麗的照片，並配上了她對於踏入30歲的感想。「願我的多變不會變～願我繼續對世界好奇～願我爆job 爆show，願我能夠尋覓到我的如意郎君～（重點）30歲是個美好的年紀～為自己喜歡的職業努力～知道自己喜歡和甚麼人相處～找到自己喜歡的打扮～」。從她發布的照片中可以看到，梁敏巧穿著一件低V吊帶裝，展現了她完美的身材，特別是她的豐滿上圍，非常搶眼。

女神配對計劃 梁敏巧 （圖片來源：梁敏巧IG）
（圖片來源：梁敏巧IG）

Babyface港男聯手林作 30日內媾東張女神梁敏巧

去年10月，TVB節目《呃錢》中登場而成為全城熱話的「Babyface」黃先生，昨晚（27日）同「抽水王」林作又有新搞作。兩人一起拍片，揚言將會展開求愛大作戰，務求Babyface港男在30日內媾到女神梁敏巧！林作在IG上傳了一段短片，並留言指：「各位，Babyface 今晚同我見面，話我知自從東張Maggie @maggiemanhau 梁敏巧訪問完佢後，佢就深深地被佢吸引，決定要在30日內，令Maggie答應同佢7街訓…唔係，係7街約會！明天開始，倒數開始！究竟能否抱得美人歸？拭目以待！ Babyface，加油！#babyface追東張Maggie30日大挑戰」

女神配對計劃 梁敏巧 林作早前上傳一段同Babyface拍的短片！（圖片來源：IG@jolamchok）
林作早前上傳一段同Babyface拍的短片！（圖片來源：IG@jolamchok）
女神配對計劃 梁敏巧 Babyface揚言要溝Maggie（圖片來源：IG@jolamchok）
Babyface揚言要溝Maggie（圖片來源：IG@jolamchok）

大開黃腔列出2大心動原因

片中可見林作與「Babyface」黃先生一起坐在車內，林作更表示很榮幸能夠見到Babyface先生。「Babyface」黃先生在片段中揚言要媾到女神梁敏巧，更大開黃腔列出2大心動原因：「我貪佢溝夠高，我鐘意佢教瑜伽！（做咩啊！瑜伽有乜好處啊？）多姿勢（仲要好柔軟添！）」。

林作最後就建議「Babyface」黃先生先減減肥，但「Babyface」黃先生就表示：「我唔想減肥，因為我驚我減咗，好多人鐘意我，我會花心，對Maggie唔公平」。

女神配對計劃 梁敏巧 大開黃腔列出兩大情傾女神原因。（圖片來源：IG@jolamchok）
大開黃腔列出兩大情傾女神原因。（圖片來源：IG@jolamchok）
女神配對計劃 梁敏巧 梁敏巧早前獲邀開辦瑜伽班。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
梁敏巧早前獲邀開辦瑜伽班。（圖片來源：IG@maggiemanhau）
女神配對計劃 梁敏巧 好突出！（圖片來源：IG@maggiemanhau）
好突出！（圖片來源：IG@maggiemanhau）

女神梁敏巧：邊襯得起你

女神梁敏巧亦有留意林作與「Babyface」黃先生拍片內容，今日亦在IG回應：

你咁健談又咁自信，仲有Baby face咁有市場，邊襯得起你，你都係搵返個比我更優秀嘅女仔把啦！

女神配對計劃 梁敏巧 睇嚟女神完全對佢零興趣！（圖片來源：IG@maggiemanhau）
睇嚟女神完全對佢零興趣！（圖片來源：IG@maggiemanhau）
女神配對計劃 梁敏巧 身材好出眾！（圖片來源：IG@maggiemanhau）
身材好出眾！（圖片來源：IG@maggiemanhau）

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圖片來源：TVB、梁敏巧IG、IG@jolamchok、IG@maggiemanhau資料或影片來源：原文刊於新假期

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