女神配對計劃｜港隊代表林澤謙撼贏GM奪女神芳心 被爆2021年疑曾入獄引熱議

TVB真人騷《女神配對計劃》有唔少話題參賽者，而葉蒨文（Sophie）嘅隊伍中除咗大熱嘅GM，以及富二代林堡熙（Eddie）外，昨晚（22日）播出嘅第3集中，手球港隊成員林澤謙（阿謙）就用真誠打動女神Sophie，瞬間成為焦點！不過阿謙隨後就被爆黑歷史，更被指佢於2021年時曾疑似因「種票」遭廉署起訴兼入獄嘅往事……