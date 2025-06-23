女神配對計劃｜港隊代表林澤謙撼贏GM奪女神芳心 被爆2021年疑曾入獄引熱議
女神配對計劃｜林澤謙背景大公開
林澤謙，綽號阿謙，28歲的他2023年剛畢業於香港中文大學，他自小熱愛運動，特別是手球，曾代表香港手球隊參加多項比賽，並以其專業表現獲得認可。林澤謙在2024年以手球港隊代表身份擔任ViuTV奧運評述員，展現其在運動界的影響力。他性格謙厚、反應天然呆萌，憑藉低調魅力在《女神配對計劃》中圈粉無數。
女神配對計劃｜林澤謙被指曾入獄 同名寶覺中學學生涉2016立會IT界賄選種票
不過，在節目播出後，有網民爆料指「林澤謙」原來有入獄紀錄，在2016年立法會資訊科技界功能界別(資訊科技界)涉賄選及種票案中，廉署落案起訴共17名人士，當中包括一個的士協會的5名理事會成員，翻查當年報導，選舉事務處發現該界別的124人的表格上，同樣把「IEEE」英文全名中的「Engineers」，誤寫為「EnginesS」發現可疑，案發時只是22歲寶覺中學學生的「林澤謙」與籃球隊隊長等一共3人同被起訴，林澤謙是案中第12被告，因為無合理辯解而於2016年5月22日以相同目的接受接受850元作為他們投票予某候選人的誘因，案件由2019年開始審訊，最後在2021年10月已經入讀中大的林澤謙被判入獄6星期。（案件編號：DCCC 707/2019）
女神配對計劃｜同學邀林澤謙參加「種票計劃」 為$850犯案感後悔
案情指，2016年的士司機從業員總會時任幹事雷亞福邀請胞妹及兒子參與「種票計劃」，要求他們登記成為電機暨電子工程師學會（IEEE）會員，再登記為選民及按指示投票，可獲$1,000報酬。然後兒子再邀請友人及同學加入，並從報酬中「抽佣」。案中4名學生被告，幹事兒子雷敬賢的同學及朋友，雷敬賢曾在兩個聊天群組邀請同學及相關人士參與種票計劃，4名被告均在兩個群組內，由於對話留下紀錄，4被告在群組中的回應又顯示他們對計劃知情，甚至主動提供資料填表，成為罪證。
女神配對計劃｜網民力撐林澤謙人誰無過
對於突然被爆出曾入獄嘅消息，網上隨即一片譁然，不過唔少網民都留言力撐阿謙：「人誰冇錯！改過自新從新做人，可以畀機會佢」、「坐過監都有人變好人！」、「年少無知信朋友而犯小錯…好平常！」、「放過更生人士！只是係最美麗風景既地方路過啫！也可以說同愛回家好有緣！」、「唔算嚴重罪行，已經付出代價，不值一提」。
女神配對計劃｜林澤謙「天然萌」有觀眾緣
手球港隊出身的林澤謙，在最新一集《女神配對計劃》中與戴上金絲眼鏡的林堡熙（Eddie）、以及風度翩翩的曾展望（GM）同場競逐葉蒨文（Sophie）芳心。雖然林澤謙性格謙厚、話不多，但在節目中不時被兩位勁敵搞到扁晒嘴。不過一眾網民就大讚佢夠晒可愛、反應天然呆萌。
林澤謙手球港隊出身 曾任ViuTV奧運評述
林澤謙性格可愛，於香港中文大學畢業，而且係手球隊出身，去年以手球港隊代表身份擔任ViuTV奧運評述員。
拍內褲廣告展現結實body
他曾為本地品牌拍攝一系列內褲廣告，大方展現結實body，反差魅力爆燈。
林澤謙手球運動員生涯：重點事件整理
林澤謙作為香港手球運動員，參與多項重要賽事並在運動界嶄露頭角，以下為其重點事件整理：
- 加入香港手球隊：林澤謙在大學期間加入香港手球隊，憑藉出色的運動天賦和訓練，成為隊中重要成員，多次代表香港參加地區性及國際比賽，展現其專業水準。
- 2024年ViuTV奧運評述員：2024年，林澤謙以香港手球隊代表身份擔任ViuTV奧運手球項目評述員，其專業解說和陽光形象獲得觀眾好評，為其打開娛樂圈大門。
- 內褲廣告展現身材：林澤謙為本地品牌拍攝內褲廣告，展示結實身材，廣告播出後引發網民熱議，其運動員體魄和反差魅力成為話題焦點。
- 參加《女神配對計劃》：2025年6月，林澤謙參加TVB《女神配對計劃》，與林堡熙和曾展望競爭葉蒨文芳心。雖然首兩集表現低調，其呆萌反應和溫柔性格獲網民大讚「可愛」，逐漸累積人氣。