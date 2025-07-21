女神配對計劃｜王菲大爆羅毓儀情有獨鍾林俊其 心動鎖匙派畀T.Max背後有苦衷

TVB真人騷《女神配對計劃》日前（20日）播出第7集，一眾求愛勇者更要挑戰扯大纜，力爭同女神獨處嘅機會！今集5位女神嘅閨蜜仲會化身花生團，而羅毓儀（Yuki）嘅好友王菲更大爆對方堅定選擇林俊其（Kris）嘅原因……