女神配對計劃｜王菲大爆羅毓儀情有獨鍾林俊其 心動鎖匙派畀T.Max背後有苦衷
廣告
TVB真人騷《女神配對計劃》日前（20日）播出第7集，一眾求愛勇者更要挑戰扯大纜，力爭同女神獨處嘅機會！今集5位女神嘅閨蜜仲會化身花生團，而羅毓儀（Yuki）嘅好友王菲更大爆對方堅定選擇林俊其（Kris）嘅原因……
女神配對計劃｜羅毓儀超鍾情林俊其
第7集嘅扯大纜環節後，各位女神都需要向自己嘅組別嘅其中一位求愛勇者派發心動鎖匙，而羅毓儀猶豫一輪之後選擇將鎖匙派畀林俊其，搞到主持阿Bob都忍住問：「點解嘅？佢淨係出戰過一次喎」，李芷晴更直言Yuki偏心！
而Yuki事後接受訪問時，就怕醜表示：「有機會要揀嘅時候，一定要畀自己最想畀嗰個」，似乎對林俊其十分情有獨鍾！
女神配對計劃｜王菲爆羅毓儀鎖定林俊其原因
而以花生團身份登場嘅王菲在節目中更自爆與Yuki撐枱腳時，經常齊齊𥄫靚仔，兼稱Yuki心有所屬：「我聽佢透露過，其實其中有一個，佢係幾有feel嘅」，亦直言：「希望可以幫佢做吓助功，等佢成功！」
不過王菲最後將鎖匙派畀T.Max（海淦清），但就在社交平台回覆網民指「感覺你閨蜜組其他兩個男仔冇機會」嘅留言，兼揭派鎖匙畀T.Max嘅原因：「所以個鎖匙比T.Max其實都係一種鼓勵」，印證Yuki對Kris確實情有獨鍾！
撰文：東方新地圖片來源：小紅書@香港小姐王菲、TVB、ig@yukyukyukee資料或影片來源：原文刊於新假期