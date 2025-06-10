《女神配對計劃》戀愛真人騷大熱成功 阿Bob林盛斌公開回應3大「劇本論」迷思！
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Bob親自回應「劇本論」節目全無預設劇情
Bob昨日發長文強調整個節目完全沒有劇本，無論是女神還是參加者，製作單位都沒有要求他們預先設計任何互動或發展。所有情節都是現場即興發生，觀眾見到的每一個感動、尷尬、甜蜜時刻，都是最真實的反應。Bob直言：「呢個真係一個好純粹嘅戀愛真人show」，絕無安排劇情，力證節目真實。
參加者來源公開 女神與男仔首次見面
針對「女神係咪識男仔？」的質疑，Bob解釋，女神們只是在自己社交平台呼籲，邀請有興趣的男士自行報名。即使有部分報名者本身認識女神，但女神們對最後入圍名單完全不知情，直到節目現場才第一次見到所有參加者。這種「盲選」設計，進一步增加節目真實感：「咁唔排除有部份報名嘅人佢哋本身同女神係認識嘅，而所有女神都係唔知道最後有啲乜嘢人參與」。
素人參加者勇氣可嘉 全程自願報名面試
至於「啲男仔係咪『媒』嚟？」Bob明言，所有參加者都是自願網上報名，經過多輪面試和嚴格篩選，最終才有機會登場。能夠在鏡頭前表白心聲，甚至冒著被網民取笑的風險，Bob直言：「我係非常十級尊重佢哋，簡單啲講，你唔想或者你唔敢參加啫，唔代表冇人願意玩」。Bob最後再預告一下，接下來故事發展會「好X癲」，充滿住笑聲、淚水、驚喜、失望、感動、反高潮！
網民嫌唔夠喉：點解個節目得一個鐘咁短
不少網民留言認為節目雖然被質疑有「劇本」，但現場的互動與情感真摯，令人甜笑心動。有人更笑言：「如果真係有夾定劇本，GM就一定得米，好明顯雙方只差半步，咀一啖結得婚。」亦有觀眾大讚GM的表現「GM嗰段殺死人」、「好好睇，GM好正，點解個節目得一個鐘咁短」，反映節目受歡迎程度高。
同時，亦有網民討論參加者的真實動機及節目安排。有留言指：「多謝你哋製作團隊嘅用心，希望每個女神都可以搵到屬於自己真正嘅幸福。」但亦有人關注年齡與外貌反差：「63歲唔似有63歲咁大，30歲又唔似得30歲咁細，真係好有驚喜。」更有網民希望節目組可以召喚喜感十足的參加者王維燁回歸：「比返王維燁我！」