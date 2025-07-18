女神配對計劃｜細John姜卓文與男歌手同床氣氛曖昧 追女神關嘉敏引網民質疑

現年30歲的姜卓文（細John）是資深演員姜大衞之子，曾參加《全民造星II》而初為人識，近期因參演ViuTV戀愛真人騷《女神配對計劃》，展現暖男一面而人氣飆升，親民形象深入民心。近日姜卓文接受已公開性向、出身新聞系的新晉歌手黃凱逸訪問，兩人於節目中不但同睡一床、肩貼肩，引發網民對其性取向的熱議。