女神配對計劃第5集｜羅毓儀156cm壁咚挑戰 情傾醫美集團太子爺Kenneth
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在《女神配對計劃》第5集，當羅毓儀（Yuki）與另一位參賽者Kenneth聊天加深了解時，林俊其全程雙眼無光，失落嘟嘴，數度展現黯然神傷的表情⋯⋯
Yuki情傾醫美集團太子爺Kenneth 林俊其展現失戀樣
花生團成員江美儀直言：「好失落呀，陰公」、「直情係失戀（咁嘅樣）」。更誇張的是，林俊其因過分在意Yuki與Kenneth的互動，竟完全未有碰觸前菜「生牛肉他他」。當主持人林盛斌（阿Bob）發現這盤連調味生雞蛋也未撈勻的菜餚，追問林俊其：「做咩完全冇食過啲嘢？」林俊其唯唯諾諾回應：「有食嘅有食嘅。」但阿Bob舉起原封不動的菜盤反問：「咁呢啲係咩嚟？」林俊其事後坦言：「我嘅對象同第二個傾緊偈，好想專心食飯，但冇辦法，我真係好在意佢哋」、「我不能一心二用，食嘅話又聽唔到佢哋講嘢。」這一幕令觀眾忍俊不禁。
壁咚挑戰考驗林俊其 Yuki反應引期待
本集的動作題要求三位參賽者透過「壁咚」令Yuki心跳加速。對於林俊其而言，這是一大挑戰，因當Yuki與其他組員進行壁咚時，他全程擰歪面不敢直視，樣子相當難熬。花生團的江美儀和黃嘉雯看得津津有味！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期