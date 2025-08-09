《女神配對計劃》羅毓儀驚爆為T.Max爆喊！｜親解多次拒絕心結 真相震撼全場結局超意外？
羅毓儀T.Max終極對話 GM奇招撮合爆喊收場
在即將播出的第十集，事件迎來突破性發展！當時羅毓儀、T.Max及曾展望（GM）因抽中任務「休息」而獲得獨處機會，化身「超級和事佬」的GM拿出道具「答案之書」主動為兩人解開心結。當T.Max鼓起勇氣，拋出直球追問Yuji為何在「心意配對」中不選擇他時，答案之書的結果竟震撼得令GM當場噴水！在GM引導下，兩位主角終於真情對話，Yuji更拋出超催淚的真心話：「我唔係討厭你呀，我尋晚點解會爆喊呢？其實係我覺得對你唔住…」T.Max聞言後亦直認內疚，場面感人，GM最後完美打圓場：「你哋其實都幾錫大家嘅。」
心意配對多次食檸檬 T.Max慘被羅毓儀狠心拒絕
回帶到早前播出的「心意配對」遊戲環節，已為今次的爆喊場面埋下伏線。當時T.Max雖然不止一次揀中Yuji的帳篷，明顯與Yuji「心靈相通」，但Yuji每一次都未有將代表心意的「心意鎖匙」交到男方手上，多次的拒絕令一眾「花生團」及網民都大感不解，紛紛為T.Max感到肉緊。Yuji之前亦曾揚言，希望在節目中能與T.Max面對面解開心結，沒想到今集在GM的「搞笑撮合」之下，終於讓她完成這個心願，更意外揭露了她內心深處的歉意。
同床CP瞓醒畫面曝光 葉蒨文曾展望零距離超粉紅
除了羅毓儀與T.Max的感情糾葛，節目亦首度曝光五對CP的「瞓醒覺」畫面，當中三對同床CP的狀況更是焦點所在！曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie）這對「GS CP」最為甜蜜，GM臨起床前，整隻手不自覺地擱在Sophie身上，零距離互動充滿粉紅泡泡，溫馨指數爆燈！至於另外兩對CP，林俊其（Kris）與羅毓儀（Yuji）展現了「活潑」特質，而黃家俊（Matthew）與關嘉敏（Carman）則盡顯「搞笑」本色，起床一刻的真實反應完全符合女神們的人設，場面有趣。
GM神助攻獲激讚 T.Max感激：講出心底話
對於今次終極大和解，兩位當事人都對GM的神助攻表示非常感激。T.Max事後坦言：「真係好感謝 GM，佢幫我哋 Hold 住咗成件事，令到我將啲好想講嘅事講咗出嚟。」而Yuji亦表示GM的角色非常關鍵：「好幫助到我哋去解開心結嘅。」GM在過程中表情多多，一時強忍笑意，一時又被答案衝擊到要飲水冷靜，最後更完美總結兩人關係，其鬼馬又體貼的表現，成功帶領這對「I人」組合破冰，獲讚是節目中的最強「和事佬」。