《女神配對計劃》羅毓儀驚爆為T.Max爆喊！｜親解多次拒絕心結 真相震撼全場結局超意外？

戀愛真人騷《女神配對計劃》最新一集爆出震撼一幕！羅毓儀（Yuji）在鏡頭前突然情緒崩潰，向一直被她狠心拒絕的T.Max爆喊剖白，更首度承認曾因內疚而落淚，淚灑當場的畫面令在場的曾展望（GM）亦大感愕然。究竟Yuji在「心意配對」環節中三番四次拒絕T.Max的背後，隱藏著甚麼難言之隱？這對充滿矛盾的組合，關係最終會否迎來驚人反轉？