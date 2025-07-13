女神配對計劃第6集｜ 羅毓儀十級尷尬 林俊其眉來眼去甜密「壁咚」全面失守
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《女神配對計劃 》第6集「三角枱約會」最終回，原本對林俊其林俊其充滿戒心及疑心的羅毓儀Yuki，最後竟然因為一個「壁咚」遊戲全面失守，連環放送沉船Cutie樣，全程不敢睜眼兼瘋狂避開男方視線的她，最搞笑是不但忍不住偶爾眼仔碌碌偷望（但每次時長不過一秒），又由臉珠紅到落耳珠，十分誇張！
羅毓儀面對林俊其大叫「救命」
Yuki面對「林俊其式壁咚」，反應與面對醫美太子爺Kenneth及好友T.Max明顯大不同，林俊其都還未「埋位」，Yuki已大叫：「救命我想走！」更一開始已迴避林俊其問題：「咩呀？」、「我聽唔明，你講多次」
林俊其單刀直入 Yuki笑出聲
跟住林俊其索性單刀直入問：「你話xxx，咁係咪即係承認對我有心動過？」原本已不知點算好的Yuki，聞言唧一聲笑出聲之餘，更笑到要掩嘴兼耷低頭，到底林俊其重提了Yuki甚麼說話，令Yuki如此不知所措？而對於林俊其的層遞式進逼，Yuki亦只能一再投降大叫：「吖！救命呀！」
口裡說不「無心動」羅毓儀眼神很誠實
嚇到三魂唔見七魄的Yuki，帶點心虛地以「唔係呀」虛弱反擊，說畢忍不住貪望林俊其反應，但隨即又很快移開視線，並繼續強調：「我冇心動過，冇呀冇呀！」但憑藉望向林俊其的水汪汪黑眼睛，少女心事十分明顯，最後為了幫自己打圓場，Yuki索性乾笑兼眼泛淚光謂：「救命呀，我走先，要匿埋」，反應媲美韓劇可愛小女主。眼見Yuki咁Pure咁True，現場花生團甚至主持兼金牌經理人林盛斌（阿Bob）均大為雀躍，黃嘉雯：「佢（Yuki）唔想望佢喎，係咪即係有感覺呢？」江美儀肉緊大叫：「紅都面晒！」
連環十句「好衰呀」撒嬌
雖然林俊其冧到Yuki氹氹轉，但面對T.Max的真誠強攻，在最後這個「壁咚」回答亦很難說會坐定粒六勝出。而當Yuki逐一點評三名組員壁咚表現時，竟連環急口念式向林俊其拋出了至少十句「好衰呀」！
今集「花生團」江美儀、黎諾懿及黃嘉雯，會合力選出兩名被淘汰者，據知美儀姐及黃嘉雯、與諾懿在人選方面出現嚴重分歧，到底又為了甚麼？
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期