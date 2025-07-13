女神配對計劃第6集｜ 羅毓儀十級尷尬 林俊其眉來眼去甜密「壁咚」全面失守

《女神配對計劃 》第6集「三角枱約會」最終回，原本對林俊其林俊其充滿戒心及疑心的羅毓儀Yuki，最後竟然因為一個「壁咚」遊戲全面失守，連環放送沉船Cutie樣，全程不敢睜眼兼瘋狂避開男方視線的她，最搞笑是不但忍不住偶爾眼仔碌碌偷望（但每次時長不過一秒），又由臉珠紅到落耳珠，十分誇張！