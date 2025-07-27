《女神配對計劃》羅毓儀林俊其甜蜜爆表 眉來眼去互動震撼全場
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無綫熱播戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》本周日（27日）晚改為九點半播出第8集，羅毓儀（Yuki）與林俊其的甜蜜互動成為全場焦點！二人在Dating Camp的「心意配對遊戲」中幾經波折終「重聚」，甜度媲美偶像劇，Yuki的搞笑眼神同林俊其的彈跳反應笑爆全場，究竟二人如何擦出愛火花？
甜蜜互動冧豬豬 現場觀眾睇見嗌到震
第八集的《女神配對計劃》繼續Dating Camp，Yuki同林俊其的互動甜到出汁！在「心意配對遊戲」中，林俊其多次與Yuki擦身而過，Yuki芳心明許卻擔心外露，終於等到二人「重聚」一刻，林俊其揭開帳篷見到Yuki，開心到成個彈起：「好似歐聯入波咁呀，嘩！」現場包括閨密花生團全部發出超震撼歡呼。Yuki抽中與林俊其玩Sit up甜蜜互動，全程冧豬樣盡出，氣氛甜到爆燈，觀眾直呼「太甜啦」！
Yuki嬲豬眼神笑爆全場
遊戲初段，林俊其答案揀極都唔中，Yuki又愛又恨，忍不住向林俊其投以淘氣又嬲豬的眼神，甚至索性以背脊「得住」林俊其，場面搞笑到不得了！Yuki事後接受製作組訪問，坦言好擔心林俊其：「因為玩問答環節時候哩，我就好少見到某人嘅，咁跟住我就開始擔心喇，死啦！如果真係五條問題都撞唔中，咁你咪真係好危險？！」她的「恨鐵不成鋼」表情連環圖，笑到網民喊「Yuki真係冧到暈」！
雲文子點評Yuki面相：愛恨分明
雲文子師傅從玄學角度分析Yuki，笑言她是戀愛腦：「塊臉好圓、隻眼好圓嘅人係愛恨分明，呢啲人鍾意你就真係好鍾意你。」Yuki對林俊其的真情流露，連閨密花生團都睇到眼心心，今集節目將會淘汰兩位男士，二人緣分能否開花結果？
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期