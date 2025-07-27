《女神配對計劃》羅毓儀林俊其甜蜜爆表 眉來眼去互動震撼全場

無綫熱播戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》本周日（27日）晚改為九點半播出第8集，羅毓儀（Yuki）與林俊其的甜蜜互動成為全場焦點！二人在Dating Camp的「心意配對遊戲」中幾經波折終「重聚」，甜度媲美偶像劇，Yuki的搞笑眼神同林俊其的彈跳反應笑爆全場，究竟二人如何擦出愛火花？